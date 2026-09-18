Компенсація за зруйноване житло: чи відмовлять, якщо є інша квартира або будинок Сьогодні 15:02 — Нерухомість Житло

Наявність іншої квартири чи будинку не позбавляє права на компенсацію за зруйноване внаслідок війни житло за програмою «єВідновлення». Ба більше, компенсацію можна отримувати за кілька зруйнованих об’єктів, якщо вони належали одній людині.

Про це повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав осіб, постраждалих від збройної агресії, Ольга Алтуніна.

Чи можна отримати компенсацію, якщо є інше житло

Якщо, наприклад, у людини був зруйнований приватний будинок, але при цьому залишилася квартира, це не є підставою для відмови в компенсації за знищений будинок.

Так само компенсація може розглядатися окремо за кожен об’єкт. Якщо людині належали два будинки і обидва були зруйновані або пошкоджені, питання компенсації розглядається щодо кожного з них.

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Водночас наявність єдиного зруйнованого житла не означає автоматичного отримання компенсації першочергово. Для цього визначені окремі категорії громадян, які мають пріоритет.

Що потрібно для отримання компенсації

Для отримання компенсації важливо, щоб людина була власником зруйнованого житла, інформація про право власності була внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а факт знищення житла був підтверджений.

Особливо перевірити інформацію в Реєстрі варто тим, хто оформлював право власності на житло до 2013 року.

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Якщо відомостей про нерухомість у Реєстрі немає, це не означає, що людина втратила право власності. Однак для отримання компенсації право власності потрібно підтвердити та внести відповідну інформацію до Реєстру.

Після цього необхідно повідомити про зруйноване житло та подати заяву на компенсацію через «Дію». За зруйноване житло можна отримати житловий сертифікат для придбання іншої оселі. Власники зруйнованих приватних будинків також можуть отримати кошти на будівництво нового будинку на власній земельній ділянці.

Ольга Алтуніна також наголосила, що не варто плутати умови «єВідновлення» з іншими житловими програмами. В окремих програмах для ВПО можуть діяти вимоги щодо наявності іншого житла, однак це не означає, що така сама умова застосовується до компенсації за зруйноване житло за «єВідновленням».

Якщо в компенсації відмовляють лише через те, що у людини є інша квартира або будинок, можна попросити надати причину відмови в письмовому вигляді.