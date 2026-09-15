Де можна купити будинок в селі менше ніж за 3 тис. доларів Сьогодні 20:00 — Нерухомість Де можна купити будинок в селі менше ніж за 3 тис. доларів

Попит на приватні будинки на Буковині впевнено зростає, ціни за рік підскочили щонайменше на третину.

Хоча ринок житла в селі лишається одним із найдоступніших, та експерти застерігають, що з таким попитом розраховувати на «завмерлі» ціни не варто, пише bukmedia.com.ua

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Будинок у Чернівцях коштує в середньому близько 140 тисяч доларів, у селах області житло можна купити від 3 тисяч. Розповідаємо, наскільки подорожчала нерухомість на Буковині та де знайти найдоступніші варіанти.

Ціни в місті та селі

За даними аналітиків, середня вартість приватного будинку в Чернівцях сягає близько 140 тисяч доларів, або приблизно 870 доларів за квадратний метр.

Але у селах області ціни стартують буквально від кількох тисяч.

Попит на нерухомість у Чернівецькій області, за даними маркетплейсу OLX, зріс на 42% порівняно з початком року. Разом із попитом угору пішли й ціни: за останній рік приватні будинки подорожчали майже по всій країні, і Чернівецька разом з Одеською областю додали по 35%, а за окремими оцінками зростання цін на приватні будинки на Буковині перевищило 50% за рік.

Дорожчає й міське житло: квадратний метр у новобудовах Чернівців за рік додав близько чверті вартості.

Причини

Чернівці розташовані далеко від фронту й вважаються відносно безпечним обласним центром, тому сюди переїхало багато людей зі сходу та півдня України.

Через це попит значно перевищує пропозицію, а на ціни додатково тиснуть подорожчання будматеріалів та інфляція. Підживлюють ринок і державні програми: попит активно підтримують «єОселя» та «єВідновлення». У підсумку міське житло стало для багатьох сімей просто недосяжним — і погляди природно звернулися до сіл, де за ті самі гроші можна отримати не квартиру, а цілу садибу із землею.

Найдоступніші варіанти

Найдешевший у добірці — будинок у селі Онут на Заставнівщині, за 400 метрів від Дністра.

Невелика оселя на 50 квадратних метрів і три кімнати, з городом та приватизованими 16 сотками, коштує лише 3 тисячі доларів.

Ще один бюджетний варіант у селі Олексіївка на вулиці Назарія Яремчука: будинок на три кімнати з верандою, погребом, окремим сараєм із майстернею й 50 сотками городу віддають приблизно за 5−6 тисяч євро.

Трохи дорожчий сегмент — це вже повноцінні садиби для життя. У Баламутівці на Заставнівщині за 12 500 євро продають будинок на 146 квадратних метрів і чотири кімнати з ділянкою на 25 соток.

Що ближче до Чернівців, то більша ціна

Цегляний будинок у Кліводині на Кіцманщині, за 25 кілометрів від обласного центру, продають за 45 тисяч євро: 110 квадратних метрів, п’ять кімнат, газ, електрика, власна криниця, комбіноване опалення й нова металочерепиця.

Раніше ми писали , що ціни на будинки під Києвом відрізняються майже у 8 разів. Середня ціна приватного будинку на вторинному ринку Київської області коливається від $35 500 до $270 000 залежно від району.

Найдорожчими залишаються будинки в Обухівському районі — у середньому $270 тис. Це більш ніж у 7 разів дорожче, ніж у Білоцерківському районі, де середня ціна становить лише $35,5 тис. Дані актуальні станом на 6 квітня 2026 року.