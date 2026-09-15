Де найдешевші однокімнатні квартири: ціни за регіонами

Ціни на українському
ринку нерухомості 2026 року доволі
нерівномірні. У регіонах, які вважаються
відносно безпечними, однокімнатні
квартири, переважно дорожчають. В
прифронтових містах ціни на житло майже
не змінюються, або навіть знижуються.
Редакція Finance.ua
порівняла
ціни в регіонах на первинному та
вторинному ринку житла. Розповідаємо,
де зараз найдешевше та найдорожче.
Однокімнатні
квартири на вторинному ринку: де
найдорожче
На початок вересня
2026 року найдорожчими на вторинному
ринку є однокімнатні квартири у Києві
та Львові. Медіанна вартість виходить
близько 72 тис. доларів у столиці та 74
тис. доларів у Львові.
Далі за рівнем цін:
Ужгород (приблизно)
— 60,6 тис. доларів;
Луцьк
— 59,9 тис. доларів;
Вінниця
— 58,9 тис. доларів;
Рівне
— 56,7 тис. доларів;
Чернівці
— 55 тис. доларів;
Житомир
— 55 тис. доларів;
Тернопіль
— близько 54 тис. доларів.
Тобто в західних
регіонах, які з початком повномасштабної
війни стали головними напрямками
переміщення населення та бізнесу, зараз
одні з найвищих цін на житло.
Проте навіть у
зазначеному сегменті є суттєві
відмінності. Так, однокімнатна квартира
в Хмельницькому коштує близько 42 тис.
доларів, а в Івано-Франківську, в
середньому, 45 тис. доларів.
Київ
— один з найдорожчих ринків країни
В столиці нерухомість
найдорожча. За однокімнатну квартиру,
відповідно до актуальних даних ЛУН, на
вторинці треба сплатити близько 68−72
тис. доларів, на первинці — ще більше.
Зазначимо, що за останні пів року ціни
на житло збільшились приблизно на 3%,
за рік — на 5%.
Окрім того, величезна
різниця й між районами столиці. Так,
однокімнатна квартира з ремонтом у
Святошинському районі коштує близько
52 тис. доларів, у Печерському районі —
близько 159 тис. доларів.
На первинці Києва
ціни також зростають. У серпні медіанна
вартість квадратного метра в новобудовах
становила близько 62,9 тис. грн. Це означає,
що впродовж року відбулося подорожчання
приблизно на 15%.
Якщо цікавить
найдешевша 1-кімнатна квартира в столичній
новобудові, орієнтуйтесь на суму близько
7,9 тис. доларів.
Львів
— фактичний конкурент столиці
В плані найдорожчого
житла Львів, фактично, на одному рівні
з Києвом. На вторинному ринку медіанна
вартість 1-кімнатної квартири у серпні
2026 року становила близько 75 тис. доларів.
На первинці у Львові
також ціни суттєві. Якщо орієнтуватися
на квадратний метр, то в новобудовах
його медіанна вартість становить
приблизно 67,5 тис. грн. Це навіть дорожче,
ніж у столиці.
За рік житло тут
подорожчало на 16%. І вартість через
підвищений попит та обмеженість
пропозицій може продовжувати зростати.
Вінниця,
Тернопіль та Чернівці: де найшвидше
дорожчає житло
Якщо Київ та Львів
— лідери в плані абсолютної вартості,
то відносно темпів подорожчання варто
виділити інші міста.
Найбільш помітна
динаміка в Тернополі. Тут на вторинці
однокімнатні квартири коштують близько
51,4 тис. доларів. За рік ціна на них
збільшилась приблизно на 28%.
Якщо цікавить
первинний ринок, то подорожчання впродовж
року відбулось на 23%. Нині один кв. м
коштує приблизно 40 тис. грн.
Ціна однокімнатних
квартир у Вінниці на вторинному ринку
становить близько 58,9 тис. доларів.
Впродовж року бачимо подорожчання
(залежно від сегмента) на 10−31%. З них на
14% - за останні 6 місяців.
На первинці Вінниці
теж один з найвищих темпів зростання:
ціна за квадратний метр тут становить
54 тис. грн, річне зростання — 29%.
У Чернівцях ціна
кв.м новобудови зараз близько 53,1 тис.
грн. За рік зростання відбулось на 28%.
На вторинці медіанна вартість 1-кімнатної
квартири приблизно 55 тис. доларів.
Дніпро:
одне з доступних великих міст
У Дніпрі ціни сильно
залежать від району, але загалом місто
набагато дешевше Києва чи Львова. На
вторинному ринку ціни 1-кімнатних квартир
зменшились на 8% за рік і зараз становлять
приблизно 32 тис. доларів.
Але між районами
розрив суттєвий. У Соборному медіанна
ціна 1-кімнатної квартири становить
приблизно 42 тис. доларів, а в Новокодацькому
— близько 22 тис. доларів.
На первинці ситуація
протилежна: кв. м у новобудовах коштує
близько 49,5 тис. грн, а за рік ціна
збільшилась на 9%. Вартість найдешевшої
1-кімнатної квартири — приблизно 44,1
тис. доларів.
Одеса:
попри воєнні ризики житло дорожчає
У серпні однокімнатні
квартири вторинного ринку Одеси коштували
від 12 до 40 тис. доларів залежно від
району. За рік відбулося зростання
вартості приблизно на 14%.
Найдешевші квартири
в Пересипському, найдорожчі — у
Приморському районі.
На первинному ринку
регіону аналогічна ситуація. Впродовж
року медіанна ціна кв. м в новобудовах
збільшилася приблизно на 16% і зараз
становить близько 45−49,5 тис. грн.
Харків:
одне з найбільш доступних великих міст
Харків залишається
одним із міст України, де житло коштує
відносно недорого. Та подорожчання все
одно відбувається. Зараз на вторинному
ринку медіанна вартість 1-кімнатної
квартири становить приблизно 23,5 тис.
доларів. Це приблизно на 7% більше, ніж
минулого року.
Квадратний метр
первинного ринку коштує зараз близько
28,6 тис. грн. Тобто, впродовж року ціна
зросла на 3%, а медіанна вартість
найдешевшої 1-кімнатної квартири в
новобудові становить приблизно 27,2 тис.
доларів.
Де
найдешевші однокімнатні квартири
Якщо головний
критерій — ціна, лідерами залишаються
міста, розташовані ближче до лінії
фронту.
Найнижча медіанна
ціна 1-кімнатної квартири на вторинному
ринку у серпні 2026 року зафіксована у
Запоріжжі (16,9 тис. доларів). Далі —
Миколаїв (23,5 тис. доларів), Харків (24 тис.
доларів) і Суми (24,9 тис. доларів).
Ще дешевші квартири
у Слов’янську та Краматорську. Зараз
ціни на однокімнатне житло там починаються
приблизно від 3 тис. доларів за малогабаритні
квартири або об’єкти під ремонт і можуть
доходити до 12−14 тис. доларів за житло
в кращому стані.
Але порівнювати
ціни прифронтових міст із Києвом, Львовом
чи Вінницею немає сенсу. Така низька
вартість пов’язана з мінімальним попитом
через безпекову ситуацію та значний
відтік населення.
Перш ніж ухвалити
рішення про покупку, оцініть не тільки
вартість квартири, а й район, стан
будинку, наявні документи, інфраструктуру,
безпекову ситуацію та можливість
подальшого продажу. Ці фактори в сучасних
умовах не менш важливі, ніж різниця у
кілька тисяч доларів.