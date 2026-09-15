Де найдешевші однокімнатні квартири: ціни за регіонами Сьогодні 09:50 — Нерухомість Ціни на однокімнатні квартири в Україні

Ціни на українському ринку нерухомості 2026 року доволі нерівномірні. У регіонах, які вважаються відносно безпечними, однокімнатні квартири, переважно дорожчають. В прифронтових містах ціни на житло майже не змінюються, або навіть знижуються.

Редакція Finance.ua порівняла ціни в регіонах на первинному та вторинному ринку житла. Розповідаємо, де зараз найдешевше та найдорожче.

Однокімнатні квартири на вторинному ринку: де найдорожче

На початок вересня 2026 року найдорожчими на вторинному ринку є однокімнатні квартири у Києві та Львові. Медіанна вартість виходить близько 72 тис. доларів у столиці та 74 тис. доларів у Львові.

Далі за рівнем цін:

Ужгород (приблизно) — 60,6 тис. доларів;

Луцьк — 59,9 тис. доларів;

Вінниця — 58,9 тис. доларів;

Рівне — 56,7 тис. доларів;

Чернівці — 55 тис. доларів;

Житомир — 55 тис. доларів;

Тернопіль — близько 54 тис. доларів.

Тобто в західних регіонах, які з початком повномасштабної війни стали головними напрямками переміщення населення та бізнесу, зараз одні з найвищих цін на житло.

Найдорожчі однокімнатні квартири в Києві та Львові

Проте навіть у зазначеному сегменті є суттєві відмінності. Так, однокімнатна квартира в Хмельницькому коштує близько 42 тис. доларів, а в Івано-Франківську, в середньому, 45 тис. доларів.

Київ — один з найдорожчих ринків країни

В столиці нерухомість найдорожча. За однокімнатну квартиру, відповідно до актуальних даних ЛУН, на вторинці треба сплатити близько 68−72 тис. доларів, на первинці — ще більше. Зазначимо, що за останні пів року ціни на житло збільшились приблизно на 3%, за рік — на 5%.

Окрім того, величезна різниця й між районами столиці. Так, однокімнатна квартира з ремонтом у Святошинському районі коштує близько 52 тис. доларів, у Печерському районі — близько 159 тис. доларів.

На первинці Києва ціни також зростають. У серпні медіанна вартість квадратного метра в новобудовах становила близько 62,9 тис. грн. Це означає, що впродовж року відбулося подорожчання приблизно на 15%.

Якщо цікавить найдешевша 1-кімнатна квартира в столичній новобудові, орієнтуйтесь на суму близько 7,9 тис. доларів.

Львів — фактичний конкурент столиці

В плані найдорожчого житла Львів, фактично, на одному рівні з Києвом. На вторинному ринку медіанна вартість 1-кімнатної квартири у серпні 2026 року становила близько 75 тис. доларів.

На первинці у Львові також ціни суттєві. Якщо орієнтуватися на квадратний метр, то в новобудовах його медіанна вартість становить приблизно 67,5 тис. грн. Це навіть дорожче, ніж у столиці.

За рік житло тут подорожчало на 16%. І вартість через підвищений попит та обмеженість пропозицій може продовжувати зростати.

Вінниця, Тернопіль та Чернівці: де найшвидше дорожчає житло

Якщо Київ та Львів — лідери в плані абсолютної вартості, то відносно темпів подорожчання варто виділити інші міста.

Найбільш помітна динаміка в Тернополі. Тут на вторинці однокімнатні квартири коштують близько 51,4 тис. доларів. За рік ціна на них збільшилась приблизно на 28%.

Якщо цікавить первинний ринок, то подорожчання впродовж року відбулось на 23%. Нині один кв. м коштує приблизно 40 тис. грн.

Ціна однокімнатних квартир у Вінниці на вторинному ринку становить близько 58,9 тис. доларів. Впродовж року бачимо подорожчання (залежно від сегмента) на 10−31%. З них на 14% - за останні 6 місяців.

Квартири в Вінниці, Тернополі та Чернівцях також додають у ціні

На первинці Вінниці теж один з найвищих темпів зростання: ціна за квадратний метр тут становить 54 тис. грн, річне зростання — 29%.

У Чернівцях ціна кв.м новобудови зараз близько 53,1 тис. грн. За рік зростання відбулось на 28%. На вторинці медіанна вартість 1-кімнатної квартири приблизно 55 тис. доларів.

Дніпро: одне з доступних великих міст

У Дніпрі ціни сильно залежать від району, але загалом місто набагато дешевше Києва чи Львова. На вторинному ринку ціни 1-кімнатних квартир зменшились на 8% за рік і зараз становлять приблизно 32 тис. доларів.

Але між районами розрив суттєвий. У Соборному медіанна ціна 1-кімнатної квартири становить приблизно 42 тис. доларів, а в Новокодацькому — близько 22 тис. доларів.

На первинці ситуація протилежна: кв. м у новобудовах коштує близько 49,5 тис. грн, а за рік ціна збільшилась на 9%. Вартість найдешевшої 1-кімнатної квартири — приблизно 44,1 тис. доларів.

Одеса: попри воєнні ризики житло дорожчає

У серпні однокімнатні квартири вторинного ринку Одеси коштували від 12 до 40 тис. доларів залежно від району. За рік відбулося зростання вартості приблизно на 14%.

Найдешевші квартири в Пересипському, найдорожчі — у Приморському районі.

На первинному ринку регіону аналогічна ситуація. Впродовж року медіанна ціна кв. м в новобудовах збільшилася приблизно на 16% і зараз становить близько 45−49,5 тис. грн.

Харків: одне з найбільш доступних великих міст

Харків залишається одним із міст України, де житло коштує відносно недорого. Та подорожчання все одно відбувається. Зараз на вторинному ринку медіанна вартість 1-кімнатної квартири становить приблизно 23,5 тис. доларів. Це приблизно на 7% більше, ніж минулого року.

У Харкові житло коштує відносно недорого

Квадратний метр первинного ринку коштує зараз близько 28,6 тис. грн. Тобто, впродовж року ціна зросла на 3%, а медіанна вартість найдешевшої 1-кімнатної квартири в новобудові становить приблизно 27,2 тис. доларів.

Де найдешевші однокімнатні квартири

Якщо головний критерій — ціна, лідерами залишаються міста, розташовані ближче до лінії фронту.

Найнижча медіанна ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку у серпні 2026 року зафіксована у Запоріжжі (16,9 тис. доларів). Далі — Миколаїв (23,5 тис. доларів), Харків (24 тис. доларів) і Суми (24,9 тис. доларів).

Ще дешевші квартири у Слов’янську та Краматорську. Зараз ціни на однокімнатне житло там починаються приблизно від 3 тис. доларів за малогабаритні квартири або об’єкти під ремонт і можуть доходити до 12−14 тис. доларів за житло в кращому стані.

Але порівнювати ціни прифронтових міст із Києвом, Львовом чи Вінницею немає сенсу. Така низька вартість пов’язана з мінімальним попитом через безпекову ситуацію та значний відтік населення.