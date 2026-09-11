В Івано-Франківську оренда зросла на понад 40% (ЛУН)
Вторинний ринок
- 1-кімнатні квартири подорожчали на 17% - до 45 000 доларів;
- 2-кімнатні також зросли на 17% - до 66 900 доларів;
- 3-кімнатні додали 13% і коштують 84 900 доларів;
Що відбувається на первинному ринку
- комфорт — 990 доларів;
- бізнес — 1 060 доларів;
- преміум — 1 320 доларів;
- економ — недостатньо даних.
Вартість оренди
- однокімнатні — 22 400 грн;
- двокімнатні — 26 900 грн;
- трикімнатні — 31 400 грн.
- Київ — 31 500 грн;
- Закарпатська область — 22 500 грн;
- Івано-Франківська область — 20 250 грн;
- Дніпропетровська область — 20 000 грн;
- Львівська область — 19 100 грн;
- Вінницька область — 18 000 грн;
- Черкаська область — 18 000 грн;
- Чернівецька область — 15 750 грн;
- Тернопільська область — 15 750 грн;
- Волинська область — 15 700 грн;
- Київська область — 15 000 грн;
- Хмельницька область — 15 000 грн;
- Полтавська область — 15 000 грн;
- Одеська область — 14 000 грн;
- Кіровоградська область — 14 000 грн;
- Рівненська область — 13 000 грн;
- Житомирська область — 12 000 грн;
- Чернігівська область — 11 000 грн;
- Запорізька область — 10 000 грн;
- Харківська область — 8 000 грн;
- Миколаївська область — 7 000 грн;
- Сумська область — 6 500 грн;
- Херсонська область — 3 800 грн.
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