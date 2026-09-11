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В Івано-Франківську оренда зросла на понад 40% (ЛУН)

Нерухомість
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В Івано-Франківську оренда зросла на понад 40% (ЛУН)
В Івано-Франківську оренда зросла на понад 40% (ЛУН), www.freepik.com
В к серпні 2026 року попит на оренду житла в Україні зростав, але кількість пропозицій у більшості регіонів скорочувалася.
Наприкллад, у Івано-Франківську за рік подорожчали квартири на вторинному ринку, а орендні ставки зросли більш ніж на 40%. Але більшість потенційних покупців очікує, що житло продовжить дорожчати як на вторинці, так і в новобудовах.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Вторинний ринок

Протягом року в Івано-Франківську подорожчали усі види житла, однак різких стрибків не спостерігається.
Ціни на квартири:
  • 1-кімнатні квартири подорожчали на 17% - до 45 000 доларів;
  • 2-кімнатні також зросли на 17% - до 66 900 доларів;
  • 3-кімнатні додали 13% і коштують 84 900 доларів;
Настрої покупців залишаються переважно оптимістичними. 43% респондентів вважають, що ціни на вторинне житло зростатимуть, 38% прогнозують стабільність, а лише 19% очікують зниження вартості.
В Івано-Франківську оренда зросла на понад 40% (ЛУН)

Що відбувається на первинному ринку

Середня вартість «квадрату» у новобудові становть 1010 доларів, однак остаточна ціна залежить від класу житла:
  • комфорт — 990 доларів;
  • бізнес — 1 060 доларів;
  • преміум — 1 320 доларів;
  • економ — недостатньо даних.
Зараз у продажу 342 секції ЖК, 20 забудовників надають розтермінування, 13 працюють за програмою «єОселя».
Опитування показало, що 52% потенційних покупців вважають, що ціни знову підуть вгору, 37% - що залишаться стабільними, та 11% - що вартість впаде.

Вартість оренди

За останній рік в Івано-Франківську різко зросла оренда, найбільше подорожчали двокімнатні квартири — на 44%, однокімнатні — на 42%.
Ціни на житло:
  • однокімнатні — 22 400 грн;
  • двокімнатні — 26 900 грн;
  • трикімнатні — 31 400 грн.
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Раніше ми писали, що найістотніше скорочення пропозицій спостерігалось у Кіровоградській (-33%), Волинській (-32%), Житомирській (-29%), Черкаській (-23%) та Рівненській (-21%) областях.
Зростання пропозицій фіксувалось у Сумській (+33%), Полтавській (+10%), Чернігівській (+7%), Одеській (+4%), Харківській (+2%) областях, а також у Києві (+10%).
Середня вартість оренди однокімнатної квартири станом на кінець серпня 2026 року становила:
  • Київ — 31 500 грн;
  • Закарпатська область — 22 500 грн;
  • Івано-Франківська область — 20 250 грн;
  • Дніпропетровська область — 20 000 грн;
  • Львівська область — 19 100 грн;
  • Вінницька область — 18 000 грн;
  • Черкаська область — 18 000 грн;
  • Чернівецька область — 15 750 грн;
  • Тернопільська область — 15 750 грн;
  • Волинська область — 15 700 грн;
  • Київська область — 15 000 грн;
  • Хмельницька область — 15 000 грн;
  • Полтавська область — 15 000 грн;
  • Одеська область — 14 000 грн;
  • Кіровоградська область — 14 000 грн;
  • Рівненська область — 13 000 грн;
  • Житомирська область — 12 000 грн;
  • Чернігівська область — 11 000 грн;
  • Запорізька область — 10 000 грн;
  • Харківська область — 8 000 грн;
  • Миколаївська область — 7 000 грн;
  • Сумська область — 6 500 грн;
  • Херсонська область — 3 800 грн.
Раніше йшлося, якщо ви купуєте квартиру за $70,000, то будьте готові до того, що підсумковий чек виявиться значно більшим! У цьому випуску оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла про реальну вартість житла від обов’язкових податків і юридичних платежів до шаленого здорожчання ремонту та щомісячного утримання.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьОренда житла
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