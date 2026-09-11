В Івано-Франківську оренда зросла на понад 40% (ЛУН) Сьогодні 13:00 — Нерухомість В Івано-Франківську оренда зросла на понад 40% (ЛУН), www.freepik.com

В к серпні 2026 року попит на оренду житла в Україні зростав, але кількість пропозицій у більшості регіонів скорочувалася.

Наприкллад, у Івано-Франківську за рік подорожчали квартири на вторинному ринку, а орендні ставки зросли більш ніж на 40%. Але більшість потенційних покупців очікує, що житло продовжить дорожчати як на вторинці, так і в новобудовах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН

Вторинний ринок

Протягом року в Івано-Франківську подорожчали усі види житла, однак різких стрибків не спостерігається.

Ціни на квартири:

1-кімнатні квартири подорожчали на 17% - до 45 000 доларів;

2-кімнатні також зросли на 17% - до 66 900 доларів;

3-кімнатні додали 13% і коштують 84 900 доларів;

Настрої покупців залишаються переважно оптимістичними. 43% респондентів вважають, що ціни на вторинне житло зростатимуть, 38% прогнозують стабільність, а лише 19% очікують зниження вартості.

Що відбувається на первинному ринку

Середня вартість «квадрату» у новобудові становть 1010 доларів, однак остаточна ціна залежить від класу житла:

комфорт — 990 доларів;

бізнес — 1 060 доларів;

преміум — 1 320 доларів;

економ — недостатньо даних.

Зараз у продажу 342 секції ЖК, 20 забудовників надають розтермінування, 13 працюють за програмою «єОселя».

Опитування показало, що 52% потенційних покупців вважають, що ціни знову підуть вгору, 37% - що залишаться стабільними, та 11% - що вартість впаде.

Вартість оренди

За останній рік в Івано-Франківську різко зросла оренда, найбільше подорожчали двокімнатні квартири — на 44%, однокімнатні — на 42%.

Ціни на житло:

однокімнатні — 22 400 грн;

двокімнатні — 26 900 грн;

трикімнатні — 31 400 грн.

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Раніше ми писали , що найістотніше скорочення пропозицій спостерігалось у Кіровоградській (-33%), Волинській (-32%), Житомирській (-29%), Черкаській (-23%) та Рівненській (-21%) областях.

Зростання пропозицій фіксувалось у Сумській (+33%), Полтавській (+10%), Чернігівській (+7%), Одеській (+4%), Харківській (+2%) областях, а також у Києві (+10%).

Середня вартість оренди однокімнатної квартири станом на кінець серпня 2026 року становила:

Київ — 31 500 грн;

Закарпатська область — 22 500 грн;

Івано-Франківська область — 20 250 грн;

Дніпропетровська область — 20 000 грн;

Львівська область — 19 100 грн;

Вінницька область — 18 000 грн;

Черкаська область — 18 000 грн;

Чернівецька область — 15 750 грн;

Тернопільська область — 15 750 грн;

Волинська область — 15 700 грн;

Київська область — 15 000 грн;

Хмельницька область — 15 000 грн;

Полтавська область — 15 000 грн;

Одеська область — 14 000 грн;

Кіровоградська область — 14 000 грн;

Рівненська область — 13 000 грн;

Житомирська область — 12 000 грн;

Чернігівська область — 11 000 грн;

Запорізька область — 10 000 грн;

Харківська область — 8 000 грн;

Миколаївська область — 7 000 грн;

Сумська область — 6 500 грн;

Херсонська область — 3 800 грн.