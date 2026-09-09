0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на оренду квартир у серпні (інфографіка)

Особисті фінанси
52
Ринок оренди житла
Ринок оренди житла
У серпні 2026 року попит на оренду житла в Україні зростав, тоді як кількість пропозицій у більшості регіонів скорочувалася. Найбільший дисбаланс між кількістю оголошень та кількістю потенційних орендарів зафіксували в Тернопільській, Вінницькій та Львівській областях.
Про це свідчать дані нового аналітичного звіту маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.

Пропозиція

У серпні кількість оголошень про оренду житла падала у більшості регіонів. Найістотніше скорочення пропозицій спостерігалось у Кіровоградській (-33%), Волинській (-32%), Житомирській (-29%), Черкаській (-23%) та Рівненській (-21%) областях.
Зростання пропозицій фіксувалось у Сумській (+33%), Полтавській (+10%), Чернігівській (+7%), Одеській (+4%), Харківській (+2%) областях, а також у Києві (+10%).
Місце для вашої реклами

Ціни

У серпні 2026 року вартість оренди у Києві продовжує зростати: середня ціна 1-кімнатної квартири становить 31,5 тис. грн (на 11% більше, ніж у липні).
На Закарпатті вартість оренди залишилася на рівні попереднього місяця — 22,5 тис. грн. Також перетнули позначку у 20 тис. грн/міс. ціни на оренду в Івано-Франківській (20,3 тис. грн) та Дніпропетровській (20 тис. грн) областях.
Найдешевше орендувати житло можна у Херсонській області: 1-кімнатна квартира в середньому коштує 3,8 тис. грн за місяць.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири станом на кінець серпня 2026 року становила:
  • Київ — 31 500 грн;
  • Закарпатська область — 22 500 грн;
  • Івано-Франківська область — 20 250 грн;
  • Дніпропетровська область — 20 000 грн;
  • Львівська область — 19 100 грн;
  • Вінницька область — 18 000 грн;
  • Черкаська область — 18 000 грн;
  • Чернівецька область — 15 750 грн;
  • Тернопільська область — 15 750 грн;
  • Волинська область — 15 700 грн;
  • Київська область — 15 000 грн;
  • Хмельницька область — 15 000 грн;
  • Полтавська область — 15 000 грн;
  • Одеська область — 14 000 грн;
  • Кіровоградська область — 14 000 грн;
  • Рівненська область — 13 000 грн;
  • Житомирська область — 12 000 грн;
  • Чернігівська область — 11 000 грн;
  • Запорізька область — 10 000 грн;
  • Харківська область — 8 000 грн;
  • Миколаївська область — 7 000 грн;
  • Сумська область — 6 500 грн;
  • Херсонська область — 3 800 грн.
Найдешевше орендувати житло можна в Херсонській області
Найдешевше орендувати житло можна в Херсонській області

Ситуація в Києві

Найдорожчим районом столиці залишається Печерський — 1-кімнатна квартира у середньому обійдеться в 38 тис. грн, найдешевшим є Деснянський — 14,7 тис. грн за 1-кімнатну квартиру (+9% до липня).
Найдорожчим районом столиці залишається Печерський
Найдорожчим районом столиці залишається Печерський

Попит

У серпні попит на оренду житла активно зростав по всіх областях України.
Найдинамічніше — у Волинській (+76%), Вінницькій (+41%), Тернопільській (+37%), Чернівецькій (+36%) та Чернігівській (+34%) областях.
Області, де спостерігається найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом:
  • Тернопільська — на 1 оголошення припадає 20 орендарів;
  • Вінницька — на 1 оголошення припадає 17 орендарів;
  • Львівська — на 1 оголошення припадає 17 орендарів;
  • Чернівецька — на 1 оголошення припадає 15 орендарів;
  • Рівненська — на 1 оголошення припадає 14 орендарів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житла
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems