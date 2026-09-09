Ціни на оренду квартир у серпні (інфографіка) Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси Ринок оренди житла

У серпні 2026 року попит на оренду житла в Україні зростав, тоді як кількість пропозицій у більшості регіонів скорочувалася. Найбільший дисбаланс між кількістю оголошень та кількістю потенційних орендарів зафіксували в Тернопільській, Вінницькій та Львівській областях.

Про це свідчать дані нового аналітичного звіту маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria

Пропозиція

У серпні кількість оголошень про оренду житла падала у більшості регіонів. Найістотніше скорочення пропозицій спостерігалось у Кіровоградській (-33%), Волинській (-32%), Житомирській (-29%), Черкаській (-23%) та Рівненській (-21%) областях.

Зростання пропозицій фіксувалось у Сумській (+33%), Полтавській (+10%), Чернігівській (+7%), Одеській (+4%), Харківській (+2%) областях, а також у Києві (+10%).

Ціни

У серпні 2026 року вартість оренди у Києві продовжує зростати: середня ціна 1-кімнатної квартири становить 31,5 тис. грн (на 11% більше, ніж у липні).

На Закарпатті вартість оренди залишилася на рівні попереднього місяця — 22,5 тис. грн. Також перетнули позначку у 20 тис. грн/міс. ціни на оренду в Івано-Франківській (20,3 тис. грн) та Дніпропетровській (20 тис. грн) областях.

Найдешевше орендувати житло можна у Херсонській області: 1-кімнатна квартира в середньому коштує 3,8 тис. грн за місяць.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири станом на кінець серпня 2026 року становила:

Київ — 31 500 грн;

Закарпатська область — 22 500 грн;

Івано-Франківська область — 20 250 грн;

Дніпропетровська область — 20 000 грн;

Львівська область — 19 100 грн;

Вінницька область — 18 000 грн;

Черкаська область — 18 000 грн;

Чернівецька область — 15 750 грн;

Тернопільська область — 15 750 грн;

Волинська область — 15 700 грн;

Київська область — 15 000 грн;

Хмельницька область — 15 000 грн;

Полтавська область — 15 000 грн;

Одеська область — 14 000 грн;

Кіровоградська область — 14 000 грн;

Рівненська область — 13 000 грн;

Житомирська область — 12 000 грн;

Чернігівська область — 11 000 грн;

Запорізька область — 10 000 грн;

Харківська область — 8 000 грн;

Миколаївська область — 7 000 грн;

Сумська область — 6 500 грн;

Херсонська область — 3 800 грн.

Найдешевше орендувати житло можна в Херсонській області

Ситуація в Києві

Найдорожчим районом столиці залишається Печерський — 1-кімнатна квартира у середньому обійдеться в 38 тис. грн, найдешевшим є Деснянський — 14,7 тис. грн за 1-кімнатну квартиру (+9% до липня).

Найдорожчим районом столиці залишається Печерський

Попит

У серпні попит на оренду житла активно зростав по всіх областях України.

Найдинамічніше — у Волинській (+76%), Вінницькій (+41%), Тернопільській (+37%), Чернівецькій (+36%) та Чернігівській (+34%) областях.

Області, де спостерігається найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом: