Ціни на оренду квартир у серпні (інфографіка)
Пропозиція
Ціни
- Київ — 31 500 грн;
- Закарпатська область — 22 500 грн;
- Івано-Франківська область — 20 250 грн;
- Дніпропетровська область — 20 000 грн;
- Львівська область — 19 100 грн;
- Вінницька область — 18 000 грн;
- Черкаська область — 18 000 грн;
- Чернівецька область — 15 750 грн;
- Тернопільська область — 15 750 грн;
- Волинська область — 15 700 грн;
- Київська область — 15 000 грн;
- Хмельницька область — 15 000 грн;
- Полтавська область — 15 000 грн;
- Одеська область — 14 000 грн;
- Кіровоградська область — 14 000 грн;
- Рівненська область — 13 000 грн;
- Житомирська область — 12 000 грн;
- Чернігівська область — 11 000 грн;
- Запорізька область — 10 000 грн;
- Харківська область — 8 000 грн;
- Миколаївська область — 7 000 грн;
- Сумська область — 6 500 грн;
- Херсонська область — 3 800 грн.
Ситуація в Києві
Попит
- Тернопільська — на 1 оголошення припадає 20 орендарів;
- Вінницька — на 1 оголошення припадає 17 орендарів;
- Львівська — на 1 оголошення припадає 17 орендарів;
- Чернівецька — на 1 оголошення припадає 15 орендарів;
- Рівненська — на 1 оголошення припадає 14 орендарів.
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