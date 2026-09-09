Як стрибки напруги можуть несподівано позначитися на телевізорі Сьогодні 03:53 — Особисті фінанси

Smart TV спроєктовані таким чином, щоб постійно залишатися підключеними до розетки, переходячи в економний режим, а не вимикаючись повністю.

Можливо, ви про це не замислюєтеся, але це все одно створює невеликий ризик для телевізора, пише BGR.

У будь-який момент стрибок напруги може пошкодити внутрішні компоненти пристрою, причому постраждати можуть не тільки блок живлення та конденсатор, а й флеш-пам'ять, яка відповідає за зберігання програмного забезпечення телевізора. Якщо цей накопичувач пошкоджується, інформація може стати нечитабельною або виявитися пошкодженою.

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Пошкодження пам’яті особливо неприємне тим, що несправність не завжди очевидна. Пристрій увімкнеться, але зависне на етапі завантаження, постійно перезапускатиметься або показуватиме порожній екран. Власник може вирішити, що телевізор зламався через несправний екран, а проблема буде зовсім в іншому.

Як перший крок можна спробувати скинути телевізор до заводських налаштувань або перевірити сайт виробника на наявність інструкції з ручного встановлення прошивки. Якщо несправність пов’язана з пошкодженням системних даних, оновлення ПЗ іноді дозволяє відновити або заново записати необхідні файли.

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Однак найкраще захищати смарт-телевізор заздалегідь — ще до того, як відбудеться стрибок напруги. Окрім відключення техніки від розетки, один із найпростіших способів знизити ризик втрати важливих даних — регулярно створювати резервні копії, коли це можливо.

УНІАН За матеріалами:

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