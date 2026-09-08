Чи можна приватизувати землю під час воєнного стану — пояснення Мін’юсту Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Із 24 лютого 2022 року законодавством встановлено обмеження на реалізацію права на безоплатну приватизацію землі

Українці зберігають право на безоплатну приватизацію землі, однак під час воєнного стану реалізувати його у загальному порядку не можна. Водночас закон передбачає винятки. Зокрема, для земель під уже наявною нерухомістю, ділянок колишніх власників майна, знищеного через російську агресію, а також земель, які громадяни отримали в користування до набрання чинності Земельним кодексом України.

Про це повідомляє Судово-юридична газета за посиланням на Міністерство юстиції.

Які землі можна отримати безоплатно

Загалом безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність під час воєнного стану заборонена. Водночас законодавство передбачає низку винятків.

Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України громадяни мають право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в межах установлених норм.

Зокрема, йдеться про земельні ділянки:

до 2,0 га — для ведення особистого селянського господарства;

до 0,12 га — для ведення садівництва;

до 0,25 га у селах, 0,15 га у селищах та 0,10 га у містах — для будівництва і обслуговування жилого будинку;

до 0,10 га — для індивідуального дачного будівництва;

до 0,01 га — для будівництва індивідуального гаража.

Які обмеження діють під час воєнного стану

Із 24 лютого 2022 року законодавством встановлено обмеження на реалізацію права на безоплатну приватизацію землі. Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України заборонено безоплатно передавати землі державної та комунальної власності у приватну власність.

Також заборонено надавати дозволи на розроблення документації із землеустрою для такої передачі та розробляти відповідну документацію.

Для яких земель передбачені винятки

Обмеження не є абсолютними. Закон передбачає винятки, зокрема щодо земельних ділянок під уже наявними об’єктами нерухомості.

Також винятки стосуються земель для колишніх власників нерухомого майна, знищеного внаслідок збройної агресії рф, та земельних ділянок, які були передані громадянам у користування до набрання чинності Земельним кодексом України.

Чи можна оформити земельний пай

Заборона на безоплатну приватизацію під час воєнного стану не поширюється на виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі, тобто на місцевості.

Як пояснили у міжрегіональному управлінні Мін’юсту, чинне законодавство не містить заборони на таке виділення у період воєнного стану.

Власник сертифіката на право на земельну частку (пай) має подати заяву до відповідної сільської, селищної або міської ради.

Підставою для виділення земельної ділянки є рішення відповідної ради. Надалі таке рішення може бути подане для державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

Таким чином, воєнний стан не скасовує право громадян на безоплатну приватизацію землі, однак тимчасово обмежує можливість його реалізації. Водночас закон визначає винятки та дозволяє виділення земельних паїв у натурі.

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