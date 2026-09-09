Житлові компенсації: де найбільше купують квартири і за скільки Сьогодні 14:04 — Нерухомість Ветеранам та ВПО виплатили понад 16 млрд грн на житло

У 2024−2025 роках держава розподілила 16,38 млрд грн на житлові компенсації для ветеранів, членів сімей загиблих захисників і захисниць України та окремих категорій ВПО за програмою Ukraine Facility. Із цієї суми 16,30 млрд грн фактично виплатили отримувачам. Водночас придбання житла за ці кошти підтверджено лише щодо 2921 квартири на 7,10 млрд грн.

Про це йдеться у дослідженні фінансування житлових компенсацій у межах Ukraine Facility.

Автори дослідження зазначають, що така різниця не обов’язково свідчить про невикористання коштів: між отриманням компенсації та фактичною купівлею житла може проходити певний час. Також не менш важливим є факт, що значну частину коштів в обох роках розподілили наприкінці бюджетного року.

Кому передбачені житлові компенсації

Дослідження присвячене Інвестиції 4b «Забезпечення житлом вразливих верств населення» Плану України в межах Ukraine Facility.

Як зазначають автори дослідження, кроки 7.18 та 7.19 Плану України передбачають грошову компенсацію на придбання житла для трьох груп громадян:

осіб з інвалідністю I-II групи, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

членів сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України;

ВПО, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, та членів їхніх сімей.

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В Україні ця інвестиція реалізується не шляхом будівництва житла за державні кошти, а через виплату грошових компенсацій за належні для отримання житлові приміщення.

Для цього держава спрямовує субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам. Саме з них компенсації виплачують громадянам, які перебувають на квартирному обліку та належать до визначених пільгових категорій. Головним розпорядником цієї субвенції є Міністерство у справах ветеранів України.

Скільки компенсацій виплатили у 2024−2025 роках

За даними дослідження, у 2024−2025 роках на цей напрям розподілили 16,38 млрд грн, з яких 16,30 млрд грн виплатили у вигляді грошових компенсацій.

Загалом за два роки компенсації отримали 6 867 осіб. Водночас придбання житла підтверджено лише щодо 2 921 квартири на загальну суму 7,10 млрд грн.

Аналітики зазначають, що це свідчить про високий рівень фінансового виконання програми, але водночас показує часовий лаг між виплатою компенсації та купівлею житла.

У 2024 році виплатили 9,82 млрд грн компенсацій, або 99,4% від розподілених коштів. Загалом отримувачам перерахували 4 265 компенсацій. При цьому придбання житла підтвердили щодо 1 295 квартир на 3,00 млрд грн.

У 2025 році виплати становили 6,48 млрд грн, або 99,7% від розподілених коштів. Компенсації отримали 2 602 особи, а придбання житла підтвердили вже щодо 1 626 квартир на 4,10 млрд грн. Тобто за кількістю придбаних квартир і їхньою загальною вартістю показник був вищим, ніж у 2024 році.

Середній розмір виплаченої компенсації також зріс:

у 2024 році він становив близько 2,30 млн грн,

у 2025 році — 2,49 млн грн,

у середньому за два роки одна компенсація становила близько 2,37 млн грн.

Схожа динаміка спостерігалася і щодо фактично придбаного житла. Середня вартість однієї квартири становила:

у 2024 році — близько 2,31 млн грн,

у 2025 — 2,52 млн грн;

за два роки середня вартість придбаної в межах програми квартири — близько 2,43 млн грн.

Водночас кількість придбаних квартир була меншою, ніж кількість виплачених компенсацій. У 2024 році придбані квартири становили близько 30,4% від кількості виплачених компенсацій, у 2025 році — 62,5%, а загалом за два роки — 42,5%.

Хто отримав найбільше компенсацій

Найбільший обсяг фінансування у 2024−2025 роках припав на осіб з інвалідністю. За даними дослідження, вони отримали 10,33 млрд грн, або 63,3% від загальної суми виплат. Для цієї категорії виплатили 4 192 компенсації, що становить 61,0% від загальної кількості.

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На другому місці за обсягом фінансування були ВПО з числа учасників бойових дій. Вони отримали 5,55 млрд грн, або 34,0% від загальної суми. Кількість виплачених компенсацій становила 2 441, або 35,5% від загальної кількості.

Членам сімей спрямували 0,43 млрд грн, або 2,6% від загальної суми. За цією категорією виплатили 234 компенсації, що становить 3,4% від загальної кількості.

За кількістю та вартістю фактично придбаного житла також переважали особи з інвалідністю.

Середній розмір виплат:

для осіб з інвалідністю — 2,46 млн грн;

для ВПО з числа учасників бойових дій — 2,27 млн грн;

для членів сімей — 1,82 млн грн.

Середня вартість фактично придбаної квартири:

для осіб з інвалідністю — 2,50 млн грн;

для ВПО з числа УБД — 2,30 млн грн;

для членів сімей — 1,75 млн грн.

У яких регіонах виплатили найбільше

Аналіз регіонального розподілу коштів, проведений у дослідженні, показав суттєву нерівномірність як за обсягами виплачених компенсацій, так і за вартістю фактично придбаного житла.

Найбільше компенсацій у 2024−2025 роках отримали:

м. Київ — 2,44 млрд грн, або 14,9% загальної суми;

Київська область — 1,82 млрд грн, або 11,1%;

Дніпропетровська область — 1,44 млрд грн, або 8,8%;

Одеська область — 1,17 млрд грн, або 7,2%;

Львівська область — 1,16 млрд грн, або 7,1%.

Разом на ці п’ять регіонів припало 8,03 млрд грн, або 49,3% усіх виплачених компенсацій.

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Найменші суми виплат зафіксували у:

Херсонській області — 0,05 млрд грн, або 0,3%;

Чернівецькій — 0,16 млрд грн, або 1,0%;

Тернопільській — 0,18 млрд грн, або 1,1%;

Закарпатській — 0,19 млрд грн, або 1,2%;

Сумській — 0,19 млрд грн, або 1,2%.

Водночас структура фактично придбаного житла дещо відрізнялася.

За загальною вартістю придбаних квартир лідирували м. Київ — 0,97 млрд грн (13,7%), Київська область — 0,93 млрд грн (13,1%), Вінницька — 0,57 млрд грн (8,1%), Львівська — 0,56 млрд грн (7,9%) та Житомирська — 0,51 млрд грн (7,2%).

Найменшу загальну вартість придбаного житла зафіксували у Херсонській області — 0,02 млрд грн (0,2%), Тернопільській — 0,07 млрд грн (1,0%), Закарпатській — 0,08 млрд грн (1,1%), Запорізькій — 0,09 млрд грн (1,3%) та Сумській — 0,09 млрд грн (1,3%).

Де компенсації частіше перетворювалися на житло

Автори дослідження окремо порівняли вартість фактично придбаного житла із сумою виплачених компенсацій у кожному регіоні. За їхніми словами, цей показник не є прямою оцінкою ефективності регіонів, але дозволяє побачити територіальні відмінності між отриманням компенсації та придбанням житла.

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Найвищий рівень використання компенсацій на придбання житла зафіксували переважно у західних, центральних і північних регіонах:

Рівненська область — 60,9%;

Чернівецька — 60,2%;

Вінницька — 59,8%;

Волинська — 58,7%;

Чернігівська — 56,9%.

Найнижчі значення, як зазначають аналітики, переважно спостерігалися у прифронтових або наближених до зони бойових дій регіонах:

Донецька область — 25,6%;

Дніпропетровська — 30,4%;

Одеська — 32,0%;

Херсонська — 33,2%;

Запорізька — 33,4%.

Водночас дослідники звертають увагу на важливе обмеження такого регіонального порівняння. Регіон, до якого у звітності віднесений отримувач, не обов’язково є регіоном, де фактично придбали житло.

Компенсація виплачується через відповідний місцевий бюджет за місцем перебування отримувача на квартирному обліку.

Після зарахування коштів на спеціальний рахунок людина самостійно обирає житло та може придбати його в іншій адміністративно-територіальній одиниці України.

Тому, як зазначають автори дослідження, придбання житла, відображене у звітності певного регіону, фактично могло відбутися в іншій області.

Відповідно, наведений показник характеризує середню вартість житла, придбаного отримувачами, які перебували на квартирному обліку у відповідному регіоні, а не середню ринкову ціну квартир безпосередньо в цьому регіоні.

За відсутності даних про фактичне місцезнаходження кожного придбаного об’єкта неможливо встановити, у яких саме регіонах купували житло. Тому, наголошують автори, відмінності між показниками не можна пояснювати виключно різницею цін на регіональних ринках.

Найвищий середній показник вартості придбаної квартири був серед отримувачів, облікованих у м. Києві — 2,92 млн грн.

Вищою за загальний середній рівень також була середня вартість житла серед отримувачів, облікованих у:

Харківській області — 2,53 млн грн;

Львівській — 2,50 млн грн;

Чернігівській — 2,47 млн грн;

Одеській — 2,46 млн грн;

Київській — 2,46 млн грн.