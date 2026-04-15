0 800 307 555
укр
Поранення, загибель або полон: які компенсації можуть отримати військові та їхні сім’ї

Особисті фінанси
11
З 1 березня діють нові виплати для членів родин загиблих та зниклих безвісти захисників та захисниць.
Про це пише видання «Слово і діло».
Компенсації військовим та їхнім сім’ям
Допомога у разі загибелі військовослужбовця

У період воєнного стану родині бійця, що загинув під час виконання завдань у зоні бойових дій, виплачується одноразова допомога у розмірі 15 мільйонів гривень. Є декілька нюансів її отримання.
По-перше, якщо військовослужбовець не зазначив інакше, допомога розподіляється порівну на всіх отримувачів. Їх визначає Стаття 16 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:
  • діти військового;
  • вдова/вдівець;
  • батьки (якщо їх не позбавили батьківських прав на час смерті військового);
  • онуки загиблого військового (в разі смерті їхніх батьків);
  • партнер, з яким військовослужбовець проживав однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або іншому шлюбі. Встановлюється рішенням суду;
  • утриманці загиблої особи, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
По-друге, одноразова виплата здійснюється поетапно. Перша виплата — 3 мільйони гривень. Решта 12 мільйонів розбиваються на 40 місяців — по 300 тисяч на місяць. Натомість до 2025 року сума виплачувалася одноразово.
Якщо ж військовослужбовець загинув, перебуваючи на службі, але не в зоні бойових дій, то його рідні отримують виплату в розмірі 750 прожиткових мінімумів, що у 2026 році становить трохи більше 2,5 мільйона гривень.
Крім того, якщо військовослужбовець загинув від хвороби, отриманої в період несення служби, зокрема протягом року після звільнення з Сил оборони, або нещасного випадку, його родина отримає виплату в розмірі 500 прожиткових мінімумів — 1,7 мільйона гривень.
Також родина загиблого має право отримати від військової частини захисника його місячний оклад і одноразову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Військова частина також може взяти на себе витрати з поховання.

Допомога у разі поранення

Виплати пораненим військовослужбовцям різняться від обставин, в яких їх було отримано (під час виконання бойового завдання чи ні), та від серйозності наслідків.
У будь-якому разі, на час стаціонарного лікування та перебування у відпустці для лікування поранений щомісяця отримує своє грошове забезпечення та додаткову винагороду.
Якщо військовослужбовцю встановили інвалідність внаслідок поранення, то він отримує наступну одноразову виплату, залежно від групи:
  • I група: 1 331 200 грн (400 прожиткових мінімумів);
  • II група: 998 400 грн (300 прожиткових мінімумів);
  • III група: 832 000 грн (250 прожиткових мінімумів).
Якщо ж встановлена інвалідність виникла внаслідок проходження служби, але не через виконання бойових обов’язків (хворобу, нещасний випадок), то отримані виплати стають меншими:
  • I група: 399 360 грн (120 прожиткових мінімумів);
  • II група: 299 520 грн (90 прожиткових мінімумів);
  • III група: 232 960 грн (70 прожиткових мінімумів).
Також військовим передбачена грошова допомога для соціально-побутових питань і оздоровлення.

Допомога у разі полону або зникнення безвісти

Після встановлення факту потрапляння військового у полон чи зникнення безвісти (окрім випадків добровільної здачі ворогу чи залишення частини), його рідні мають право на отримання його місячного окладу та щомісячної додаткової винагороди. Проте є нюанс:
  • якщо військовий підготував особисте розпорядження про те, кому в разі полону чи зникнення безвісти мають надходити кошти — вони перераховуються згідно з його рішенням;
  • якщо ж особистого розпорядження немає — то використовується система депонування. Якщо військовослужбовець мав рідню першої черги, то 50% діляться між ними, а 50% зберігаються на особистому рахунку військовослужбовця у військовій частині до часу його повернення з полону чи з’ясування обставин зникнення безвісти. Якщо ж є лише рідні другої черги, тоді між ними порівну діляться 20%, а депонуються 80%.
Крім того, існує система щорічних одноразових виплат у 100 тисяч гривень за кожен рік полону. Її можуть оформити родичі військового у полоні або ж сам військовий після звільнення.
Також після звільнення полонений отримує одноразову виплату в 100 тисяч гривень. Якщо ж військовий загинув у полоні — то аналогічну виплату отримує його родина.
Варто зазначити, що аналогічна система виплат діє й для цивільних полонених.
За матеріалами:
Слово і Діло
ВійськовослужбовецьЗСУВиплати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems