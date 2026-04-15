Місце для вашої реклами

Чи можна ФОП платити бізнес-карткою за особисті витрати: роз’яснення

Для розподілу особистих і бізнесових витрат доцільно переказувати кошти з рахунку ФОП на особистий рахунок
Фізична особа-підприємець може використовувати бізнес-картку для власних потреб за умови, що підприємець сплатив податки та не має заборгованості.
Про це повідомляє податковий консультант Михайло Смокович з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Спірні питання

Водночас у підприємців і бухгалтерів виникає низка запитань щодо таких витрат. Зокрема, податкова служба рекомендує подавати додаток 4ДФ у разі здійснення витрат із рахунку ФОП. Однак пряма норма про це у законодавстві відсутня, що раніше підтвердив Верховний Суд.
Щодо купівлі товарів, наприклад алкоголю або продукції на закордонних сайтах, це може трактуватися як операції з підакцизними товарами або імпорт. Водночас такий статус можливий лише у разі подальшого продажу, а не купівлі для власного використання.
Крім того, не допускаються розрахунки карткою ФОП з іншим ФОП першої групи, оскільки він не має права надавати послуги чи продавати товари іншим підприємцям. Формально розрахунок у такому випадку здійснюється від імені фізичної особи — власника картки.
Окремо зазначається, що у разі повернення коштів за товар, оплачений бізнес-карткою, така операція не вважається доходом ФОП.
Водночас для багатьох справді може бути зручно ділити витрати й кошти на власні та бізнесові. Тож можна переказувати кошти на особистий рахунок і далі їх використовувати на свої потреби й розрахунки.

Що не можна робити із картки ФОПа

Для розподілу особистих і бізнесових витрат доцільно переказувати кошти з рахунку ФОП на особистий рахунок, після чого використовувати їх для власних потреб.
За словами консультанта, з картки ФОП не можна переказувати кошти іншим фізичним особам, якщо вони не є працівниками або якщо з ними не укладено цивільно-правовий договір.
Рахунок ФОП є основним безготівковим інструментом для отримання коштів від клієнтів, зокрема через еквайринг та інші платежі. З нього здійснюються розрахунки з контрагентами, сплата податків і перекази на особисті рахунки.
Бізнес-картка забезпечує доступ до коштів на цьому рахунку та використовується для оплат у торговельних мережах, інтернеті, на АЗС, у закладах харчування, а також для зняття готівки в банкоматах.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що станом на 1 квітня 2026 року в Україні було зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб-підприємців (ФОП) та 1 563 733 юридичних особи.
Місце для вашої реклами
