В Україні зростає кількість підприємців: які регіони в лідерах (інфографіка)

Кількість ФОП в Україні перевищила 1,8 млн

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні було зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб-підприємців (ФОП) та 1 563 733 юридичних особи.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Кількість юридичних осіб

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 1 563 733 юридичні особи. Для порівняння, на 1 січня цей показник становив 1 555 887.

Найпоширенішою організаційно-правовою формою залишаються товариства — 865 947.

Найбільша кількість юридичних осіб зосереджена у таких регіонах:

м. Київ — 399 687;

Дніпропетровська область — 116 331;

Одеська область — 97 668.

Кількість зареєстрованих юридичних осіб, Дані: Держстат

Динаміка реєстрації ФОП

Кількість фізичних осіб-підприємців також зросла і станом на 1 квітня 2026 року досягла 1 801 587. На початок року цей показник становив 1 781 972.

Найбільше ФОП зареєстровано у таких регіонах:

м. Київ — 258 386;

Дніпропетровська область — 150 267;

Львівська область — 137 627.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, Дані: Держстат

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що зареєструвати підприємницьку діяльність сьогодні можна онлайн за кілька хвилин. Завдяки цифровим сервісам відкрити ФОП можна через портал «Дія» — процедура займає кілька хвилин і відбувається автоматично. Для цього потрібно:

авторизуватися або зареєструватися в кабінеті громадянина;

заповнити онлайн-заяву;

підписати її кваліфікованим електронним підписом.

Після цього заява автоматично надсилається до Єдиного державного реєстру без участі держреєстратора.

Водночас навіть після припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець не звільняється від зобов’язань зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

