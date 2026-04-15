0 800 307 555
укр
0 800 307 555
В Україні зростає кількість підприємців: які регіони в лідерах (інфографіка)

Особисті фінанси
38
Кількість ФОП в Україні перевищила 1,8 млн
Станом на 1 квітня 2026 року в Україні було зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб-підприємців (ФОП) та 1 563 733 юридичних особи.
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Кількість юридичних осіб

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 1 563 733 юридичні особи. Для порівняння, на 1 січня цей показник становив 1 555 887.
Найпоширенішою організаційно-правовою формою залишаються товариства — 865 947.
Найбільша кількість юридичних осіб зосереджена у таких регіонах:
  • м. Київ — 399 687;
  • Дніпропетровська область — 116 331;
  • Одеська область — 97 668.
Кількість зареєстрованих юридичних осіб, Дані: Держстат

Динаміка реєстрації ФОП

Кількість фізичних осіб-підприємців також зросла і станом на 1 квітня 2026 року досягла 1 801 587. На початок року цей показник становив 1 781 972.
Найбільше ФОП зареєстровано у таких регіонах:
  • м. Київ — 258 386;
  • Дніпропетровська область — 150 267;
  • Львівська область — 137 627.
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, Дані: Держстат
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що зареєструвати підприємницьку діяльність сьогодні можна онлайн за кілька хвилин. Завдяки цифровим сервісам відкрити ФОП можна через портал «Дія» — процедура займає кілька хвилин і відбувається автоматично. Для цього потрібно:
  • авторизуватися або зареєструватися в кабінеті громадянина;
  • заповнити онлайн-заяву;
  • підписати її кваліфікованим електронним підписом.
Після цього заява автоматично надсилається до Єдиного державного реєстру без участі держреєстратора.
Водночас навіть після припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець не звільняється від зобов’язань зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесФОПРеєстрація ФОП
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems