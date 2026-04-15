В Україні зростає кількість підприємців: які регіони в лідерах (інфографіка)

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 1 563 733 юридичні особи. Для порівняння, на 1 січня цей показник становив 1 555 887.
Найпоширенішою організаційно-правовою формою залишаються товариства — 865 947.
Найбільша кількість юридичних осіб зосереджена у таких регіонах:
м. Київ — 399 687;
Дніпропетровська область — 116 331;
Одеська область — 97 668.
Динаміка реєстрації ФОП
Кількість фізичних осіб-підприємців також зросла і станом на 1 квітня 2026 року досягла 1 801 587. На початок року цей показник становив 1 781 972.
Найбільше ФОП зареєстровано у таких регіонах:
м. Київ — 258 386;
Дніпропетровська область — 150 267;
Львівська область — 137 627.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що зареєструвати підприємницьку діяльність сьогодні можна онлайн за кілька хвилин. Завдяки цифровим сервісам відкрити ФОП можна через портал «Дія» — процедура займає кілька хвилин і відбувається автоматично. Для цього потрібно:
авторизуватися або зареєструватися в кабінеті громадянина;
заповнити онлайн-заяву;
підписати її кваліфікованим електронним підписом.
Після цього заява автоматично надсилається до Єдиного державного реєстру без участі держреєстратора.
Водночас навіть після припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець не звільняється від зобов’язань зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).