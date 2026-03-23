Як зареєструвати ФОП онлайн

Зареєструвати ФОП можна через "Дію"
Зареєструвати підприємницьку діяльність сьогодні можна онлайн за кілька хвилин.
Як зазначають у Мін’юсті, станом на 1 січня 2026 року в Україні зареєстровано 1782 тис. фізичних осіб-підприємців. Дані про них містяться в Єдиному державному реєстрі, який веде Міністерство юстиції України.

Хто може відкрити ФОП

Право на реєстрацію мають:
  • особи віком від 16 до 18 років — за письмовою згодою батьків або опікунів;
  • громадяни від 18 років із повною цивільною дієздатністю.
Підприємницьку діяльність можна вести лише після офіційної державної реєстрації відповідно до чинного законодавства.

Завдяки цифровим сервісам відкрити ФОП можна через портал «Дія» — процедура займає кілька хвилин і відбувається автоматично.
Для цього потрібно:
  • авторизуватися або зареєструватися в кабінеті громадянина;
  • заповнити онлайн-заяву;
  • підписати її кваліфікованим електронним підписом.
Після цього заява автоматично надсилається до Єдиного державного реєстру без участі держреєстратора.
Якщо під час подачі обрано систему оподаткування, ці дані одразу передаються до податкової за місцем реєстрації або ведення діяльності.
Реєстрація, проведена в автоматичному режимі, вважається дією технічного адміністратора реєстру. У разі потреби її можна оскаржити через суд або Міністерство юстиції.

Як перевірити статус

Відстежити стан заявки можна в кабінеті громадянина в розділі «Замовлені послуги».
Також повідомлення про результат надійде:
  • на електронну пошту;
  • у кабінет користувача на порталі «Дія».
Раніше ми повідомляли, що якщо ФОП вирішив отримати новий кваліфікований електронний підпис КЕП, то йому необхідно направити в Державної податкової служби повідомлення за кодом форми F13911(03).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
