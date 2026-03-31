Який банк обрати ФОПу? Трійка найкращих за версією FinAwards
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Відзнаки отримали і представники номінації «Найкращий банк для клієнтів ФОП».
ТОПові банки для ФОПів і їхні умови
Замкнув трійку лідерів АТ «Ідея Банк». Умови для ФОП:
- відкриття рахунку ФОП безкоштовне, щомісячна абонплата становить 200 грн, комісія за рахунок без руху коштів відсутня;
- безготівкові платежі в межах банку не тарифікуються, 10 платежів за межі банку включені у вартість пакета, далі діє тариф 5 грн до 100 тис. грн та 12 грн понад цю суму;
- комісія за зняття готівки становить 1,2%, мінімум 100 грн, зарахування готівки не передбачене;
- перекази на особисті картки не надаються, овердрафт відсутній;
- банк акцентує на швидкості операцій та можливості дистанційного кредитування бізнесу до 1 млн грн з мінімальним пакетом документів.
Керівник з медіапродажів Treeum Ігор Коркішко вручає нагороду «Найкращий банк для клієнтів ФОП» заступниці голови правління АТ «Універсал Банк» Юлії Акуленко
ПУМБ отримав срібло у номінації. У банку розповіли про умови для підприємців:
- обслуговування рахунку ФОП у ПУМБ входить до пакетної пропозиції з абонплатою 150 грн на місяць;
- відкриття рахунку без додаткової оплати, плата за відсутність руху коштів не стягується;
- у пакет включено 10 безкоштовних безготівкових платежів, далі комісія становить 3 грн за платіж до 100 тис. грн та 12 грн понад цю суму;
- зняття готівки тарифікується за ставкою 1%, зарахування готівки 0,2%, мінімум 10 грн;
- перекази на власну картку без комісії до 60 тис. грн на місяць, понад ліміт — 0,35%. Овердрафт не передбачений;
- рахунок відкривається дистанційно через сайт банку з використанням Дії та електронного підпису, керування доступне онлайн.
Пальму першості за результатами голосування отримав monobank | Universal Bank. Клієнти відзначають такі переваги для ФОП:
- відкриття та обслуговування рахунку ФОП у monobank безкоштовні, комісії за безготівкові платежі в межах і за межі банку не стягуються;
- перекази на власну картку в межах банку також безкоштовні, за межі банку тарифікуються за правилами банків партнерів;
- зняття готівки в Україні відбувається з комісією 0,9% від суми, за кордоном 2%. Зарахування готівки безкоштовне. Овердрафт не надається;
- керування рахунком доступне через мобільний застосунок, рахунок відкривається дистанційно в один крок для клієнтів банку;
- рішення орієнтоване на онлайн-роботу ФОП без відділень, з простим інтерфейсом, швидкою підтримкою та мінімальними витратами часу на банківські операції.
