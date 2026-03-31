Який банк обрати ФОПу? Трійка найкращих за версією FinAwards

727
Керівник з медіапродажів Treeum Ігор Коркішко вручає нагороду «Найкращий банк для клієнтів ФОП» заступниці голови правління АТ «Універсал Банк» Юлії Акуленко
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Відзнаки отримали і представники номінації «Найкращий банк для клієнтів ФОП».

ТОПові банки для ФОПів і їхні умови

Замкнув трійку лідерів АТ «Ідея Банк». Умови для ФОП:
  • відкриття рахунку ФОП безкоштовне, щомісячна абонплата становить 200 грн, комісія за рахунок без руху коштів відсутня;
  • безготівкові платежі в межах банку не тарифікуються, 10 платежів за межі банку включені у вартість пакета, далі діє тариф 5 грн до 100 тис. грн та 12 грн понад цю суму;
  • комісія за зняття готівки становить 1,2%, мінімум 100 грн, зарахування готівки не передбачене;
  • перекази на особисті картки не надаються, овердрафт відсутній;
  • банк акцентує на швидкості операцій та можливості дистанційного кредитування бізнесу до 1 млн грн з мінімальним пакетом документів.
ПУМБ отримав срібло у номінації. У банку розповіли про умови для підприємців:
  • обслуговування рахунку ФОП у ПУМБ входить до пакетної пропозиції з абонплатою 150 грн на місяць;
  • відкриття рахунку без додаткової оплати, плата за відсутність руху коштів не стягується;
  • у пакет включено 10 безкоштовних безготівкових платежів, далі комісія становить 3 грн за платіж до 100 тис. грн та 12 грн понад цю суму;
  • зняття готівки тарифікується за ставкою 1%, зарахування готівки 0,2%, мінімум 10 грн;
  • перекази на власну картку без комісії до 60 тис. грн на місяць, понад ліміт — 0,35%. Овердрафт не передбачений;
  • рахунок відкривається дистанційно через сайт банку з використанням Дії та електронного підпису, керування доступне онлайн.
Пальму першості за результатами голосування отримав monobank | Universal Bank. Клієнти відзначають такі переваги для ФОП:
  • відкриття та обслуговування рахунку ФОП у monobank безкоштовні, комісії за безготівкові платежі в межах і за межі банку не стягуються;
  • перекази на власну картку в межах банку також безкоштовні, за межі банку тарифікуються за правилами банків партнерів;
  • зняття готівки в Україні відбувається з комісією 0,9% від суми, за кордоном 2%. Зарахування готівки безкоштовне. Овердрафт не надається;
  • керування рахунком доступне через мобільний застосунок, рахунок відкривається дистанційно в один крок для клієнтів банку;
  • рішення орієнтоване на онлайн-роботу ФОП без відділень, з простим інтерфейсом, швидкою підтримкою та мінімальними витратами часу на банківські операції.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
Рейтинг банківФОПІдея БанкПУМБmonobankБанки України
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
