Роботодавці в ЄС не зможуть забороняти співробітникам обговорювати свої зарплати: нова директива щодо оплати праці Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

ЄС ухвалив директиву про прозорість зарплат

Європейський Союз запроваджує нові правила, які мають забезпечити рівну оплату праці для чоловіків і жінок на однакових посадах. Очікується, що це розширить права працівників і вплине на ринок праці в Європі.

Про це пише Ausnews.de.

Наразі в ЄС жінки в середньому отримують на 11% менше за чоловіків за аналогічну роботу. Різниця в пенсіях ще більша — приблизно 25%. Для скорочення цього розриву ЄС ухвалив директиву про прозорість оплати праці.

Кого стосуються нові правила

Нові вимоги поширюються на всіх працівників, які працюють за трудовим договором, зокрема на співробітників із неповною зайнятістю та стажерів. Водночас вони не застосовуються до фрилансерів і підрядників.

Директива обов’язкова для всіх роботодавців у ЄС — як для великого бізнесу, так і для малого, державного та приватного секторів.

Що зміниться для працівників та роботодавців

Роботодавці повинні забезпечити прозорість процесу найму та оплати праці. Зокрема:

назви й описи вакансій мають бути гендерно нейтральними;

роботодавець зобов’язаний вказувати початкову зарплату або її діапазон ще до співбесіди;

забороняється запитувати у кандидатів про їхню попередню зарплату;

працівникам не можуть забороняти обговорювати оплату праці між собою.

Працівники також отримають право дізнаватися про середній рівень зарплат чоловіків і жінок на аналогічних посадах, а також про критерії формування оплати та підвищень.

У разі виявлення дискримінації працівник зможе вимагати компенсацію, зокрема за недоотримані бонуси та пільги.

Директива вперше враховує так звану перехресну дискримінацію — ситуації, коли особа зазнає нерівного ставлення одночасно за кількома ознаками, наприклад за статтю та інвалідністю або етнічним походженням.

Компанії зобов’яжуть регулярно звітувати про різницю в оплаті праці між чоловіками і жінками.

Ці вимоги поширюються також на іноземні компанії, якщо в країнах ЄС у них працює понад 100 осіб.

Якщо розрив у зарплатах перевищує 5% і немає об’єктивного пояснення, компанії доведеться разом із представниками працівників аналізувати ситуацію та вживати заходів. За недотримання вимог передбачені штрафи та санкції.

Терміни впровадження

Країни ЄС мають імплементувати директиву у національне законодавство до 7 червня 2026 року.

У низці країн, зокрема в Австрії, Данії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії, вже діють норми щодо рівної оплати праці, однак їх потрібно адаптувати до нових вимог.

Водночас темпи впровадження різняться: частина країн планує виконати вимоги вчасно, інші можуть не вкластися у визначені строки.

Окрема позиція у Швеції, яка раніше виступила проти директиви, зазначаючи, що питання оплати праці там традиційно регулюються через колективні договори.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в 2026 році близько 12,8 млн працівників у 22 країнах ЄС отримують мінімальну заробітну плату. Найменшу «мінімалку» отримають у Болгарії, а найвищу — у Люксембурзі. Серед країн, що претендують на вступ до ЄС, найнижчі показники мають Україна та Молдова.

