Зростання зарплат у Польщі сповільнюється

Середня зарплата в Польщі перевищила 9 тис. злотих, але темпи зростання падають

Темпи зростання середньої заробітної плати в Польщі поступово сповільнюються, а ринок праці стає дедалі більш сегментованим залежно від галузі.

Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal

Динаміка зарплат сповільнюється

За оцінками аналітиків на основі даних GUS, у лютому 2026 року середня заробітна плата в бізнес-секторі Польщі зросла на 6,07% у річному вимірі та становила 9135,7 злотих брутто. У січні темпи зростання були майже такими самими — 6,13%.

Для порівняння, у четвертому кварталі 2025 року середня зарплата в корпоративному секторі зросла на 7,46% рік до року, а за підсумками всього 2025 року — на 8%. У 2024 році цей показник сягав 11,8%, що свідчить про помітне уповільнення динаміки.

Поточна статистика не повною мірою відображає реальні процеси на ринку праці, оскільки на неї впливають додаткові чинники. Зокрема, з 1 січня 2026 року в Польщі мінімальну заробітну плату підвищили на 140 злотих — до 4806 злотих брутто. Це автоматично підвищує середній рівень зарплат навіть без істотного зростання оплати праці у вищих сегментах.

Структурні зміни на ринку праці

Крім того, важливу роль відіграє зміна структури зайнятості. У низці галузей, передусім у промисловості, скорочення робочих місць відбувається переважно за рахунок низькооплачуваних позицій — простих фізичних професій. У результаті в загальній статистиці зменшується частка працівників із нижчими доходами, що «механічно» підвищує середній показник зарплати, навіть якщо реальне зростання доходів не є таким значним.

Водночас галузевий аналіз демонструє, що динаміка заробітних плат стає дедалі більш диференційованою та залежить від ситуації в окремих секторах економіки.

Показовим є приклад лютого: у харчовій промисловості середні зарплати зросли лише на 3,62% у річному вимірі (до 7511,3 злотих брутто), хоча у цьому сегменті зафіксоване зростання рівня зайнятості. У той же час в автомобільній галузі ріст зарплат склав 8,75% (до 9842,5 злотих брутто), що значно перевищує середній показник по бізнес-сектору на рівні 6,07%. При цьому, якраз в автопромі відбулось одне з найбільших скорочень зайнятих працівників за рік. Тобто виробники авто та виробів до них оптимізують персонал, концентруючись на кваліфікованих ключових працівниках.

Польський ринок праці залишається стабільним, однак його розвиток відбувається нерівномірно. Конкуренція за кваліфікованих спеціалістів зберігається на високому рівні у промисловості та технологічних секторах, що й обумовлює швидше зростання зарплат у цих галузях.

Короткострокові прогнози

У компанії зазначають, що короткострокові прогнози залишаються невизначеними. Одним із факторів ризику є геополітична ситуація, зокрема загострення на Близькому Сході, яке може вплинути на інфляційні процеси. Протягом останнього року інфляція в Польщі стабільно знижувалася і у лютому 2026 року становила лише 2,1% у річному вимірі.

Втім, польські економісти не очікують, що можливе прискорення інфляції стане драйвером подальшого зростання зарплат. Це пояснюється тим, що паралельно в економіці спостерігається зниження рівня зайнятості, а зовнішні ризики можуть додатково стримувати ділову активність.

Таким чином, у найближчій перспективі польський ринок праці, ймовірно, розвиватиметься у двох паралельних площинах: із помірним загальним зростанням заробітних плат і водночас із поглибленням розриву між секторами, де зберігається дефіцит кадрів, і тими, де попит на робочу силу знижується.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що станом на липень 2025 року українці становлять 5% усіх застрахованих працівників у польському Закладі соціального страхування (ZUS). Для порівняння, у 2015 році цей показник становив лише 0,5%. Загалом у Польщі нині легально перебувають 1,51 млн мігрантів з України. З них 964,4 тисячі мають статус тимчасового захисту, 482,6 тисячі — дозвіл на тимчасове проживання, ще 57,7 тисячі — дозвіл на постійне проживання.

