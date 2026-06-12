0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чоловік виграв будинок за понад 2 млн доларів і відразу продав — деталі

Особисті фінанси
32
Чоловік виграв будинок за понад 2 млн доларів і відразу продав — деталі
Чоловік виграв будинок за понад 2 млн доларів і відразу продав — деталі
39-річний Давід Шульц працює залізничним інженером у Великій Британії. 31 травня виграв повністю оздоблену, готову до заселення нерухомість у Ланкаширі в розіграші, організованому Elite Competitions.
Про це пише money.pl.

Будинок вартістю 2 млн доларів

Видання Daily Mail повідомляє, що машиніст поїзда хоче продати свій будинок і повернутися до Польщі назавжди.
«Моєю найбільшою мрією було повернутися додому. Я завжди хотів колись повернутися до Польщі та бути ближче до друзів та родини, але щось завжди заважало. Була іпотека, робота та всі обов’язки повсякденного життя. А потім раптом, один телефонний дзвінок, все стало можливим», — сказав 39-річний чоловік.
Шульц родом з південно-західної Польщі. Він вперше переїхав до Великої Британії у 2005 році, коли йому було 18 років. Він повертався на батьківщину для навчання в університеті, після чого у 2015 році повернувся до Англії.
Відразу після перемоги він вирішив продати свій будинок.
Він був удома і дивився телевізор, коли отримав повідомлення про пропущені дзвінки від організатора конкурсу.
Переглянувши відео з розіграшем, він назвав свою перемогу «шоком». «Вперше за довгий час я відчуваю легкість. Ніби всі проблеми раптово зникли», — зізнався він.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems