Чоловік виграв будинок за понад 2 млн доларів і відразу продав — деталі
39-річний Давід Шульц працює залізничним інженером у Великій Британії. 31 травня виграв повністю оздоблену, готову до заселення нерухомість у Ланкаширі в розіграші, організованому Elite Competitions.
Про це пише money.pl.
Будинок вартістю 2 млн доларів
Видання Daily Mail повідомляє, що машиніст поїзда хоче продати свій будинок і повернутися до Польщі назавжди.
«Моєю найбільшою мрією було повернутися додому. Я завжди хотів колись повернутися до Польщі та бути ближче до друзів та родини, але щось завжди заважало. Була іпотека, робота та всі обов’язки повсякденного життя. А потім раптом, один телефонний дзвінок, все стало можливим», — сказав 39-річний чоловік.
Шульц родом з південно-західної Польщі. Він вперше переїхав до Великої Британії у 2005 році, коли йому було 18 років. Він повертався на батьківщину для навчання в університеті, після чого у 2015 році повернувся до Англії.
Відразу після перемоги він вирішив продати свій будинок.
Він був удома і дивився телевізор, коли отримав повідомлення про пропущені дзвінки від організатора конкурсу.
Переглянувши відео з розіграшем, він назвав свою перемогу «шоком». «Вперше за довгий час я відчуваю легкість. Ніби всі проблеми раптово зникли», — зізнався він.
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