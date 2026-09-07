Як вибрати управителя будинку: хто може бути та що він робить

Іноді «мешканці багатоквартирних будинків не в повній мірі розуміють», що «саме власники квартир повинні дбати про схоронність свого майна не тільки біля дверей своєї квартири, а й про благоустрій місць загального користування».
Про це розповіла у коментарі РБК-Україна голова комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівниця Адвокатського бюро, адвокатка Тетяна Даниленко.
Вона нагадала, що кожен багатоквартирний будинок (відповідно до закону України «Про житлово-комунальне господарство») повинен мати управителя.
«Це може бути як зовнішня компанія, так і організація, створена самими мешканцями», — пояснила юристка.
Управління багатоквартирним будинком
Якщо говорити про основні варіанти управління багатоквартирним будинком, які взагалі існують, то найпоширеніші з них:
самоуправління мешканцями;
управління через об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);
управління через приватну управляючу компанію;
управління через державну або комунальну службу;
комбіновані варіанти.
«На думку фахівців житлово-комунального господарства, ОСББ має ряд переваг — у порівнянні з іншими організаційно-правовими формами управління», — зауважила адвокатка.
Відповідно до ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоповерховому будинку», управитель — це фізична особа-підприємець (ФОП) або юридична особа-СПД (суб'єкт підприємницької діяльності), який за договором зі співвласниками забезпечує:
належне утримання спільного майна багатоповерхового будинку і прибудинкової території;
ремонт спільного майна багатоповерхового будинку і прибудинкової території;
задоволення господарсько-побутових потреб.
Що робить ЖЕД
ЖЕД (житлово-експлуатаційна дільниця) — це юридична особа, яка:
надає послуги з управління багатоквартирним будинком;
також може бути обрана його управителем.
Юристка уточнила, що ЖЕД — структурні підрозділи районних Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду.
«Дедалі більше нарікань від мешканців багатоквартирних будинків — на неефективність виконання обов’язків щодо утримання будинків, покладених саме на ці організації», — нагадала вона.
Адвокатка зауважила, що при такій формі управління власники:
не в змозі перевірити витрати;
не мають доступу до звітності, договорів та документів.
При цьому управителі можуть роками не робити ремонти, а комунікаційні мережі зношуються і стають непридатними для експлуатації.
«Базовим у діяльності управляючої компанії є закон України „Про житлово-комунальні послуги“, згідно якого співвласники отримують від компанії — управителя, не що інше, як послуги», — нагадала юристка.
Послуги для ОСББ — прописані у вказаних законах і додатково окремо узгоджуються в договорі.
«Це і своєчасний необхідний ремонт, і доглянута прибудинкова територія, і роботи з благоустрою в середині будинку (освітлення, ліфти, інженерні мережі, тощо)», — уточнила спеціалістка.
Отже, в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку люди спільно вирішують:
скільки коштів щомісяця перераховувати на рахунок ОСББ;
які роботи у будинку потрібно виконувати першочергово.
Тим часом керуючі компанії та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) — самі встановлюють розміри внесків та формують перелік ремонтних робіт, виходячи з кошторису.
Як обрати управителя
«Створення ОСББ є важливим питанням для багатьох мешканців багатоповерхівок, особливо коли йдеться про незадовільний стан будинку, сходових клітин, даху, під’їздів чи ліфтів, захаращену чи занедбану прибудинкову територію», — розповіла Даниленко.
Проте ініціюючи такий перехід, «власники стикаються з непоодинокими випадками», коли ЖЕД чи приватна управляюча компанія:
або відмовляється передавати управління будинком новоствореному ОСББ;
або просто не хоче «відпускати» мешканців.
«Питання й справді є важливим, оскільки укладення договору з новим управителем автоматично не припиняє дії договору, який був укладений між ЖЕДом та кожним співвласником», — визнала адвокатка.
У такому разі, за її словами, «може виникнути ситуація подвійного нарахування за утримання будинку».