0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як вибрати управителя будинку: хто може бути та що він робить

Нерухомість
42
Як вибрати управителя будинку: хто може бути та що він робить
Як вибрати управителя будинку: хто може бути та що він робить
Іноді «мешканці багатоквартирних будинків не в повній мірі розуміють», що «саме власники квартир повинні дбати про схоронність свого майна не тільки біля дверей своєї квартири, а й про благоустрій місць загального користування».
Про це розповіла у коментарі РБК-Україна голова комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівниця Адвокатського бюро, адвокатка Тетяна Даниленко.
Вона нагадала, що кожен багатоквартирний будинок (відповідно до закону України «Про житлово-комунальне господарство») повинен мати управителя.
«Це може бути як зовнішня компанія, так і організація, створена самими мешканцями», — пояснила юристка.

Управління багатоквартирним будинком

Якщо говорити про основні варіанти управління багатоквартирним будинком, які взагалі існують, то найпоширеніші з них:
  • самоуправління мешканцями;
  • управління через об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);
  • управління через приватну управляючу компанію;
  • управління через державну або комунальну службу;
  • комбіновані варіанти.
«На думку фахівців житлово-комунального господарства, ОСББ має ряд переваг — у порівнянні з іншими організаційно-правовими формами управління», — зауважила адвокатка.
Читайте також

Хто такий управитель і які його обов’язки

Відповідно до ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоповерховому будинку», управитель — це фізична особа-підприємець (ФОП) або юридична особа-СПД (суб'єкт підприємницької діяльності), який за договором зі співвласниками забезпечує:
  • належне утримання спільного майна багатоповерхового будинку і прибудинкової території;
  • ремонт спільного майна багатоповерхового будинку і прибудинкової території;
  • задоволення господарсько-побутових потреб.

Що робить ЖЕД

ЖЕД (житлово-експлуатаційна дільниця) — це юридична особа, яка:
  • надає послуги з управління багатоквартирним будинком;
  • також може бути обрана його управителем.
Юристка уточнила, що ЖЕД — структурні підрозділи районних Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду.
«Дедалі більше нарікань від мешканців багатоквартирних будинків — на неефективність виконання обов’язків щодо утримання будинків, покладених саме на ці організації», — нагадала вона.
Адвокатка зауважила, що при такій формі управління власники:
  • не в змозі перевірити витрати;
  • не мають доступу до звітності, договорів та документів.
При цьому управителі можуть роками не робити ремонти, а комунікаційні мережі зношуються і стають непридатними для експлуатації.
Читайте також

Різниця між ОСББ і приватною управляючою компанією

«Люди поступово йдуть від житлових кооперативів та керуючих компаній і створюють ОСББ, аби навести лад у будинку та самостійно вирішувати, як витрачати гроші», — повідомила Даниленко.
Вона пояснила, що ОСББ — це об’єднання мешканців, які самостійно схвалюють рішення щодо управління будинком.
Тим часом приватна управляюча компанія надає професійні послуги управління та технічного обслуговування — беручи на себе всі обов’язки.
Читайте також
«Базовим у діяльності управляючої компанії є закон України „Про житлово-комунальні послуги“, згідно якого співвласники отримують від компанії — управителя, не що інше, як послуги», — нагадала юристка.
Послуги для ОСББ — прописані у вказаних законах і додатково окремо узгоджуються в договорі.
«Це і своєчасний необхідний ремонт, і доглянута прибудинкова територія, і роботи з благоустрою в середині будинку (освітлення, ліфти, інженерні мережі, тощо)», — уточнила спеціалістка.
Отже, в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку люди спільно вирішують:
  • скільки коштів щомісяця перераховувати на рахунок ОСББ;
  • які роботи у будинку потрібно виконувати першочергово.
Тим часом керуючі компанії та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) — самі встановлюють розміри внесків та формують перелік ремонтних робіт, виходячи з кошторису.

Як обрати управителя

«Створення ОСББ є важливим питанням для багатьох мешканців багатоповерхівок, особливо коли йдеться про незадовільний стан будинку, сходових клітин, даху, під’їздів чи ліфтів, захаращену чи занедбану прибудинкову територію», — розповіла Даниленко.
Проте ініціюючи такий перехід, «власники стикаються з непоодинокими випадками», коли ЖЕД чи приватна управляюча компанія:
  • або відмовляється передавати управління будинком новоствореному ОСББ;
  • або просто не хоче «відпускати» мешканців.
«Питання й справді є важливим, оскільки укладення договору з новим управителем автоматично не припиняє дії договору, який був укладений між ЖЕДом та кожним співвласником», — визнала адвокатка.
У такому разі, за її словами, «може виникнути ситуація подвійного нарахування за утримання будинку».
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems