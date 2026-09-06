Орендувати чи купити: за скільки років вартість оренди зрівняється з ціною квартири Сьогодні 10:18 — Нерухомість

Брелок з ключами від квартири на тлі стопки монет, Фото: magnific

В Україні витрати на оренду однокімнатної квартири можуть зрівнятися з ціною її купівлі за 9−17 років. Найдовше це триватиме у Житомирі та Рівному, а найшвидше — у Запоріжжі.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

У яких містах орендувати найдовше

У Житомирі та Рівному потрібно приблизно 17 років, щоб сукупна вартість оренди зрівнялася з ціною купівлі квартири.

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Житомирі становить 11 тис. грн на місяць, а придбати аналогічне житло можна за 2,23 млн грн. У Рівному — 12 тис. грн та 2,45 млн грн відповідно.

Близько 16 років оренди потрібно, щоб зрівняти витрати з ціною квартири в Києві, Вінниці та Чернігові.

👛 Потрібні гроші до зарплати? Обирайте кредит онлайн за кілька хвилин. Всі умови як на долоні завдяки сервісу від Finance.ua.

В Одесі, Черкасах і Чернівцях сукупні витрати на оренду зрівнюються з ціною квартири приблизно за 15 років.

У Кропивницькому, Луцьку та Сумах цей період становить близько 14 років. У Львові, Полтаві, Тернополі, Ужгороді та Хмельницькому — близько 13 років.

Для Харкова показник становить приблизно 12 років.

Де оренда найшвидше зрівняється з ціною житла

Найшвидше витрати на оренду зрівнюються з вартістю житла у Запоріжжі — за 9 років.

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в місті становить 7 тис. грн на місяць, тоді як придбати таке житло можна приблизно за 717 тис. грн.

Далі йдуть Дніпро та Івано-Франківськ, сума орендних платежів зрівнюється з ціною однокімнатної квартири приблизно за 10 і 11 років відповідно.

До цього Finance.ua зазначав, що ціна квартири в оголошенні далеко не завжди означає суму, яку покупцеві доведеться викласти в підсумку. Наприклад, якщо житло коштує $70 тисяч, після оформлення угоди, податків, ремонту та меблів бюджет може зрости на десятки тисяч доларів.

Про те, які витрати чекають на покупця нерухомості та що варто врахувати ще до укладання угоди, розповіла оглядачка ринку Вікторія Берещак:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.