50 млрд грн доступної іпотеки за програмою «єОселя» вже отримали українці Сьогодні 16:23 — Нерухомість

50 млрд грн доступної іпотеки за програмою «єОселя» вже отримали українці

За майже чотири роки роботи державної програми доступної іпотеки «єОселя» понад 28 тисяч українських родин придбали власне житло, а загальна сума виданих кредитів досягла 50 млрд грн.

Програма працює з жовтня 2022 року та є складовою державної політики «Зроблено в Україні», повідомило 1 вересня Міністерство економіки та довкілля України.

Найбільшою категорією учасників програми залишаються військовослужбовці та представники сектору безпеки — за весь період вони отримали 13 077 іпотечних кредитів. Ще 685 позик видано ветеранам.

За допомогою «єОселі» житло також придбали 2377 внутрішньо переміщених осіб.

Серед працівників бюджетної сфери програмою скористалися 1890 медичних працівників, 1888 педагогів та 518 науковців.

Найчисельнішою віковою групою серед учасників «єОселі» є українці від 26 до 35 років. На них припадає 43,7% усіх позичальників — 12 343 родини.

Майже половину нерухомості учасники програми купують на первинному ринку — його частка становить 46%. Зокрема, 32% житла придбано безпосередньо у забудовників.

Середня площа нерухомості, придбаної за допомогою доступної іпотеки, становить 56,3 кв. м. У середньому на одного члена родини припадає 28,77 кв. м житлової площі.

Такі показники також означають, що державна іпотечна програма підтримує не тільки попит на житло, а й первинний ринок та будівельну галузь.

Від початку 2026 року програмою «єОселя» по всій Україні скористалася 5541 родина. Загальна сума пільгових іпотечних кредитів за цей період наблизилася до 11 млрд грн.

Таким чином, кредити, видані лише протягом 2026 року, становлять понад п’яту частину від загального обсягу фінансування за весь час існування програми.

Окремі умови передбачені для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Для них діє механізм державної компенсації 70% першого внеску за іпотечним кредитом, що має зменшити початкові витрати на придбання житла.

Програма «єОселя» була запущена у жовтні 2022 року. Вона передбачає пільгові умови кредитування для визначених категорій громадян та можливість отримання іпотеки для інших українців, які відповідають встановленим вимогам.

borgexpert За матеріалами:

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