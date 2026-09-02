Де найбільший попит на оренду житла: що шукають у різних регіонах Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Де найбільший попит на оренду житла: що шукають у різних регіонах

Високий попит на будинки у низці областей свідчить про прагнення орендарів знайти більш автономне житло.

Водночас активний пошук кімнат у західних регіонах, імовірно, частково пов’язаний із сезонним збільшенням попиту з боку студентів. Про це йдеться в аналітиці OLX,

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За даними OLX, у 2026 році показники кількості відгуків на одне оголошення були вищими, ніж у 2025 році. У регіонах із підвищеними безпековими ризиками одним із чинників пожвавлення ринку залишається внутрішня міграція — люди переїжджають до сусідніх областей у пошуках більш безпечного житла.

При цьому на ринок довгострокової оренди житла в Україні продовжують впливати одразу кілька факторів — безпека, внутрішня міграція та сезонність.

Де цікавляться будинками

У східних областях найвищий попит також припав на будинки. У Харківській області одне оголошення отримувало в середньому 37 відгуків, у Сумській — 27.

Далі за рівнем попиту йшли одно- та двокімнатні квартири. У Харківській області на оголошення в обох категоріях припадало близько 30 відгуків. У Сумській області середній показник становив 18 відгуків.

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Кімнати у цих регіонах користувалися меншим попитом: 25 відгуків на одне оголошення у Сумській області та 19 — у Харківській.

Південь і південний схід

У південних та південно-східних областях рівень попиту залишається нижчим, ніж у центральних і західних регіонах. Одним із ключових факторів є безпекова ситуація та близькість до лінії фронту.

У липні 2026 року кількість відгуків на оголошення зросла порівняно з минулим роком у всіх основних категоріях житла.

Найбільший попит, як і в багатьох інших регіонах, припав на оренду будинків. У Херсонській області на одне оголошення припадало 35 відгуків, у Дніпропетровській — 31. У Запорізькій та Миколаївській областях показники становили близько 25−26 відгуків.

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Другим за популярністю сегментом стали кімнати. В Одеській та Дніпропетровській областях одне оголошення отримувало близько 27 відгуків, у Запорізькій та Миколаївській — 23−25. Найнижчий показник у цьому сегменті зафіксували на Херсонщині — 11 відгуків.

Серед квартир найбільш затребуваними були однокімнатні. У різних областях показник становив 18−25 відгуків на одне оголошення. Найвищий рівень зафіксували у Дніпропетровській та Миколаївській областях — по 25 відгуків, найнижчий — у Херсонській, 18.

На заході країни ситуація відрізняється

Одним із найбільш затребуваних форматів житла стали кімнати.

У Тернопільській області на одне оголошення про оренду кімнати припадало 43 відгуки.

В Івано-Франківській області показник становив 35, у Чернівецькій — 33. У Львівській та Волинській областях — по 28 відгуків.

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Серед квартир у більшості західних областей більш затребуваними були двокімнатні варіанти. Найвищий показник зафіксували у Хмельницькій області — 34 відгуки на одне оголошення. У Тернопільській області було 29 відгуків, в Івано-Франківській — 28, а у Волинській та Чернівецькій — по 26.

На Рівненщині попит був дещо нижчим, однак і тут найбільше відгуків отримували оголошення про оренду двокімнатних квартир — 21 на одну пропозицію.

Активний пошук кімнат на заході може бути пов’язаний, зокрема, із початком нового навчального сезону та пошуком студентами доступнішого житла.

Раніше ми писали, що кілька мільйонів гривень за однокімнатну квартиру — для багатьох покупців це непосильна ціна. Саме тому дедалі більше уваги привертає компактне житло площею 20−30 кв. м. Найдоступніші смарт-квартири на первинному ринку стартують від $20,7 тисячі, але в популярних містах ціни можуть бути значно вищими.

Чому компактне житло зараз таке актуальне

Безумовно, ключова причина в зміні фінансових можливостей зацікавлених покупців. На повноцінну «однушку» у великому місті та ще й у популярному районі може знадобитися кілька мільйонів гривень. Тому для тих, хто купує собі перше житло або ж хоче інвестувати не дуже велику суму, квартира площею 20−30 кв. м може стати доступнішим варіантом для входу в ринок.

Географія попиту також змінена. Внутрішня міграція підвищила популярність західних регіонів та більш менш безпечних міст в центрі України. Здорожчання за п’ять років дуже суттєве.

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