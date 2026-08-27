Де в Україні продають найдешевші смарт-квартири Сьогодні 08:01 — Нерухомість

Смарт-квартира

Кілька мільйонів гривень за однокімнатну квартиру — для багатьох покупців це непосильна ціна. Саме тому дедалі більше уваги привертає компактне житло площею 20−30 кв. м. Найдоступніші смарт-квартири на первинному ринку стартують від $20,7 тисячі, але в популярних містах ціни можуть бути значно вищими.

Чому компактне житло стає дедалі популярнішим

Квартири площею 20−30 кв. м стають для покупців доступнішим способом придбати власне житло або інвестувати в нерухомість. Адже повноцінна однокімнатна квартира у великому місті, особливо в популярному районі, може коштувати кілька мільйонів гривень.

На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій і «прильотів» 🏠 Деталі тут.

Тому компактне житло може стати варіантом для тих, хто купує першу квартиру або не готовий вкладати в нерухомість велику суму. Водночас «смарт"-квартира не обов’язково означає дешеве житло — менша площа просто дозволяє зменшити загальний бюджет покупки.

Як змінилися ціни на компактні квартири

На попит також вплинула внутрішня міграція. Більш популярними стали західні регіони та відносно безпечні міста в центрі України, де за останні п’ять років ціни суттєво зросли.

За даними OLX Нерухомість, медіанна вартість оренди квартир площею 20−30 кв. м збільшилася:

в Івано-Франківську — на 217%;

в Ужгороді — на 175%;

у Тернополі — на 167%;

у Чернівцях — на 152%;

у Львові — на 138%;

у Рівному та Луцьку — на 100%.

Зросла і вартість купівлі компактних квартир. Зокрема, в Івано-Франківську ціна збільшилася приблизно вчетверо — до 1,7 млн грн. У Луцьку такі квартири коштують до 1,8 млн грн, у Рівному — до 1,7 млн грн, у Львові — до 2,4 млн грн, а у Хмельницькому та Тернополі — до 1,4 млн грн.

Де найдешевші смарт-квартири в Україні

Як показав аналіз ринку Finance.ua, на первинному ринку житла України девелопери пропонують компактні смарт-квартири, вартість яких стартує від $20,7 тис. Вартість квадратного метра в цьому сегменті залежить від регіону, площі та умов розтермінування від забудовників.

Топ-5 найдешевших житлових комплексів зі смарт-квартирами:

ЖК «Гринвіч Парк» (с. Ілічанка, Одеська обл.) — від $20 736

Найдоступніша пропозиція в добірці від забудовника Degas Group. Квартира площею 28,8 м² коштує від $720 за м². Забудовник пропонує розтермінування під 0% терміном до 3 років за умови першого внеску від 40%.



Smart Club (м. Київ) — від $23 400

Найдешевше компактне житло у столиці від приватної будівельної компанії. Площа варіюється від 18 м², а вартість квадратного метра становить від $1 300. Доступне розтермінування під 0% до 1 року з першим внеском від 50%.



ЖК «Акварель 7» (м. Одеса) — від $25 987

Проєкт від забудовника «Акварель» пропонує смарт-квартири площею 22,5 м² за ціною $1 155 за м². Умови придбання передбачають розтермінування під 0% на термін до 17 місяців при першому внеску від 30%.



ЖК Dobre Misto (с. Крюківщина, Київська обл.) — від $29 892

У передмісті столиці забудовник Feier Legacy пропонує квартири площею 25,65 м². Ціна за квадратний метр становить близько $1 165. Розтермінування надається на термін до 1 року з першим внеском від 30%.



ЖК Vilnyi (м. Ужгород) — від $31 925

Компанія Vilnyi Group пропонує смарт-житло площею від 25,54 м² за ціною близько $1 250 за м². Для покупців передбачена можливість розтермінування.





Ціни актуальні на момент підготовки статті до публікації і можуть бути змінені залежно від поверху, планування, акцій та кількості доступних квартир.

Деталі про ціни на смарт-квартири, а також що варто перевіряти перед купівлею дешевої смарт-квартири — читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.