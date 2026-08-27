Де в Україні продають найдешевші смарт-квартири
Чому компактне житло стає дедалі популярнішим
Як змінилися ціни на компактні квартири
- в Івано-Франківську — на 217%;
- в Ужгороді — на 175%;
- у Тернополі — на 167%;
- у Чернівцях — на 152%;
- у Львові — на 138%;
- у Рівному та Луцьку — на 100%.
Де найдешевші смарт-квартири в Україні
Топ-5 найдешевших житлових комплексів зі смарт-квартирами:
- ЖК «Гринвіч Парк» (с. Ілічанка, Одеська обл.) — від $20 736
Найдоступніша пропозиція в добірці від забудовника Degas Group. Квартира площею 28,8 м² коштує від $720 за м². Забудовник пропонує розтермінування під 0% терміном до 3 років за умови першого внеску від 40%.
- Smart Club (м. Київ) — від $23 400
Найдешевше компактне житло у столиці від приватної будівельної компанії. Площа варіюється від 18 м², а вартість квадратного метра становить від $1 300. Доступне розтермінування під 0% до 1 року з першим внеском від 50%.
- ЖК «Акварель 7» (м. Одеса) — від $25 987
Проєкт від забудовника «Акварель» пропонує смарт-квартири площею 22,5 м² за ціною $1 155 за м². Умови придбання передбачають розтермінування під 0% на термін до 17 місяців при першому внеску від 30%.
- ЖК Dobre Misto (с. Крюківщина, Київська обл.) — від $29 892
У передмісті столиці забудовник Feier Legacy пропонує квартири площею 25,65 м². Ціна за квадратний метр становить близько $1 165. Розтермінування надається на термін до 1 року з першим внеском від 30%.
- ЖК Vilnyi (м. Ужгород) — від $31 925
Компанія Vilnyi Group пропонує смарт-житло площею від 25,54 м² за ціною близько $1 250 за м². Для покупців передбачена можливість розтермінування.
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