0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Україні продають найдешевші смарт-квартири

Нерухомість
56
Смарт-квартира
Смарт-квартира
Кілька мільйонів гривень за однокімнатну квартиру — для багатьох покупців це непосильна ціна. Саме тому дедалі більше уваги привертає компактне житло площею 20−30 кв. м. Найдоступніші смарт-квартири на первинному ринку стартують від $20,7 тисячі, але в популярних містах ціни можуть бути значно вищими.
Про це йдеться у статті Finance.ua «Де купити квартиру, коли бюджет обмежений: найдешевші смарт-квартири від забудовників».

Чому компактне житло стає дедалі популярнішим

Квартири площею 20−30 кв. м стають для покупців доступнішим способом придбати власне житло або інвестувати в нерухомість. Адже повноцінна однокімнатна квартира у великому місті, особливо в популярному районі, може коштувати кілька мільйонів гривень.
Тому компактне житло може стати варіантом для тих, хто купує першу квартиру або не готовий вкладати в нерухомість велику суму. Водночас «смарт"-квартира не обов’язково означає дешеве житло — менша площа просто дозволяє зменшити загальний бюджет покупки.

Як змінилися ціни на компактні квартири

На попит також вплинула внутрішня міграція. Більш популярними стали західні регіони та відносно безпечні міста в центрі України, де за останні п’ять років ціни суттєво зросли.
За даними OLX Нерухомість, медіанна вартість оренди квартир площею 20−30 кв. м збільшилася:
  • в Івано-Франківську — на 217%;
  • в Ужгороді — на 175%;
  • у Тернополі — на 167%;
  • у Чернівцях — на 152%;
  • у Львові — на 138%;
  • у Рівному та Луцьку — на 100%.
Місце для вашої реклами
Зросла і вартість купівлі компактних квартир. Зокрема, в Івано-Франківську ціна збільшилася приблизно вчетверо — до 1,7 млн грн. У Луцьку такі квартири коштують до 1,8 млн грн, у Рівному — до 1,7 млн грн, у Львові — до 2,4 млн грн, а у Хмельницькому та Тернополі — до 1,4 млн грн.

Де найдешевші смарт-квартири в Україні

Як показав аналіз ринку Finance.ua, на первинному ринку житла України девелопери пропонують компактні смарт-квартири, вартість яких стартує від $20,7 тис. Вартість квадратного метра в цьому сегменті залежить від регіону, площі та умов розтермінування від забудовників.

Топ-5 найдешевших житлових комплексів зі смарт-квартирами:

  1. ЖК «Гринвіч Парк» (с. Ілічанка, Одеська обл.) — від $20 736
    Найдоступніша пропозиція в добірці від забудовника Degas Group. Квартира площею 28,8 м² коштує від $720 за м². Забудовник пропонує розтермінування під 0% терміном до 3 років за умови першого внеску від 40%.

  2. Smart Club (м. Київ) — від $23 400
    Найдешевше компактне житло у столиці від приватної будівельної компанії. Площа варіюється від 18 м², а вартість квадратного метра становить від $1 300. Доступне розтермінування під 0% до 1 року з першим внеском від 50%.

  3. ЖК «Акварель 7» (м. Одеса) — від $25 987
    Проєкт від забудовника «Акварель» пропонує смарт-квартири площею 22,5 м² за ціною $1 155 за м². Умови придбання передбачають розтермінування під 0% на термін до 17 місяців при першому внеску від 30%.

  4. ЖК Dobre Misto (с. Крюківщина, Київська обл.) — від $29 892
    У передмісті столиці забудовник Feier Legacy пропонує квартири площею 25,65 м². Ціна за квадратний метр становить близько $1 165. Розтермінування надається на термін до 1 року з першим внеском від 30%.

  5. ЖК Vilnyi (м. Ужгород) — від $31 925
    Компанія Vilnyi Group пропонує смарт-житло площею від 25,54 м² за ціною близько $1 250 за м². Для покупців передбачена можливість розтермінування.

Ціни актуальні на момент підготовки статті до публікації і можуть бути змінені залежно від поверху, планування, акцій та кількості доступних квартир.
Деталі про ціни на смарт-квартири, а також що варто перевіряти перед купівлею дешевої смарт-квартири — читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на квартириКвартира
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems