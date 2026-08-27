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Будинок за ціною еспресо: на Сицилії придбати житло можна всього за 1 євро

Світ
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Наро, Італія
Наро, Італія, livingagrigento.it
Що можна придбати за €1? У середньовічному італійському містечку Наро на Сицилії за цю суму можна отримати шанс стати власником нерухомості. Щоправда, одного євро для переїзду в новий будинок буде недостатньо.
Про це пише Euronews.
Наро, розташоване в провінції Агрідженто на південному заході Сицилії, долучилося до переліку італійських міст, які пропонують занедбане житло за символічною ціною. Місцева влада прагне відродити історичний центр, повернути людей у спорожнілі будинки та підтримати туризм.
Програма отримала схвалення місцевої влади та доступна як для громадян Італії, так і для іноземців. Подати заявку можна через онлайн-платформу Case 1 Euro Naro, яка доступна кількома мовами.

Що приховується за ціною €1

Якщо ціна будинку здається занадто гарною, щоб бути правдою, так і є. Усі об’єкти, які переглядало Euronews Travel, потребують ремонту. Серед пропозицій, зокрема, є трикімнатний будинок із видом на історичну частину міста, який потребує попередньої перевірки.
Крім символічної вартості нерухомості, покупець має самостійно оплачувати нотаріальні послуги, реєстрацію та кадастрові податки.
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Також новому власнику доведеться профінансувати проєктування ремонту та привести будинок у відповідність до вимог безпеки, містобудівних і ландшафтних норм. На проведення робіт можуть встановлювати конкретний термін.

Чим славиться Наро

Водночас Наро може зацікавити не лише тих, хто шукає дешеву нерухомість. Місто має історичний центр, барокову архітектуру та замок К’ярамонтано, а також розташоване неподалік Агрідженто та південного узбережжя Сицилії.
Серед місцевих пам’яток — Золоті ворота, або Porta d’Oro, історія яких сягає XIII століття. Вони були частиною семи в’їзних воріт, що оточували середньовічне місто.
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Після зсуву ґрунту 2005 року молоді художники розписали фасади деяких зруйнованих будівель. Так з’явився музей просто неба MAN.
Наро також пропонує традиційні сицилійські солодощі, зокрема касату, пасту реале та канолі, а також популярну вуличну їжу — аранчину. У місті є й локальні варіанти цих страв, які не знайти в інших місцях.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІталіяЖитлова нерухомість
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