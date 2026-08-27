російська банківська система втрачає гроші клієнтів Сьогодні 07:31 — Світ

Банки закривають відділення, росіяни забирають заощадження готівкою, а бізнес намагається вивести капітал за кордон, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Від початку року в росії закрили 1370 банківських відділень. Якщо темп збережеться, до кінця року їхня кількість може перевищити 2000. У середньому банки закривають по 196 точок на день — удвічі більше, ніж торік.

Найбільше відділень ліквідував «Сбербанк»: близько 540, або майже 40% від загальної кількості. Банки пояснюють скорочення цифровізацією та економією на витратах, але для клієнтів фізичних місць, де можна отримати готівку або провести операцію без цифрового каналу, стає менше.

Водночас самі вкладники забирають гроші з банків. За даними центробанку рф, від початку року в готівку перевели 2,4 трлн рублів. У липні відтік досяг 643 млрд рублів — це максимум за останні місяці. За першу половину серпня з банків забрали ще близько 300 млрд рублів.

«Для населення це вже не просто звичка тримати частину грошей готівкою. Війна, санкції та практика державного втручання в економіку підривають упевненість у тому, що гроші на рахунку належать клієнту і доступні в будь-який момент», — зазначили в СЗР.

В росії зростають побоювання, що банківські ресурси можуть бути використані для фінансування війни або держава в разі нової фінансової кризи знайде спосіб залізти в заощадження громадян. При цьому великий бізнес діє за схожою логікою: компанії намагаються тримати частину капіталу за межами країни, побоюючись конфіскацій, нових обмежень і втрат через війну.

УНІАН За матеріалами:

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