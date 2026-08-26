0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Іспанія схвалила реформу законодавства про міграцію та притулок: про що йдеться

Світ
69
Іспанія схвалила реформу законодавства про міграцію та притулок: про що йдеться
25 серпня уряд Іспанії попередньо схвалив законопроєкт про зміни у сфері імміграції та надання притулку.
Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Про що йдеться

За словами міністра внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласки, реформа має узгодити іспанське законодавство з Європейським пактом про міграцію та притулок.
Читайте також
На тлі міграційної кризи в Сеуті уряд також уперше офіційно оголосив ситуацію там загрозою національній безпеці та затвердив створення єдиного командування для управління кризою.
Читайте також

Серед нововведень

Процедура попереднього визначення щодо повернення іноземців. В Іспанії термін такої процедури становитиме 72 години.
Продовжити його можна буде лише за рішенням суду.
Це має мінімізувати час перебування іноземців у поліцейських приміщеннях, де визначається подальша процедура повернення.
За матеріалами:
Finance.ua
Іспанія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems