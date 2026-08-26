Іспанія схвалила реформу законодавства про міграцію та притулок: про що йдеться
25 серпня уряд Іспанії попередньо схвалив законопроєкт про зміни у сфері імміграції та надання притулку.
Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
Про що йдеться
За словами міністра внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласки, реформа має узгодити іспанське законодавство з Європейським пактом про міграцію та притулок.
На тлі міграційної кризи в Сеуті уряд також уперше офіційно оголосив ситуацію там загрозою національній безпеці та затвердив створення єдиного командування для управління кризою.
Серед нововведень
Процедура попереднього визначення щодо повернення іноземців. В Іспанії термін такої процедури становитиме 72 години.
Продовжити його можна буде лише за рішенням суду.
Це має мінімізувати час перебування іноземців у поліцейських приміщеннях, де визначається подальша процедура повернення.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.