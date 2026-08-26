Іспанія схвалила реформу законодавства про міграцію та притулок: про що йдеться Сьогодні 18:00 — Світ

Іспанія схвалила реформу законодавства про міграцію та притулок: про що йдеться

25 серпня уряд Іспанії попередньо схвалив законопроєкт про зміни у сфері імміграції та надання притулку.

Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Про що йдеться

За словами міністра внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласки, реформа має узгодити іспанське законодавство з Європейським пактом про міграцію та притулок.

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На тлі міграційної кризи в Сеуті уряд також уперше офіційно оголосив ситуацію там загрозою національній безпеці та затвердив створення єдиного командування для управління кризою.

Серед нововведень

Процедура попереднього визначення щодо повернення іноземців. В Іспанії термін такої процедури становитиме 72 години.

Продовжити його можна буде лише за рішенням суду.

Це має мінімізувати час перебування іноземців у поліцейських приміщеннях, де визначається подальша процедура повернення.

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