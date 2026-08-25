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путін дозволив відбирати у росіян бізнес, який вони не змогли захистити від дронів

Світ
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путін дозволив відбирати у росіян бізнес, який вони не змогли захистити від дронів
путін дозволив відбирати у росіян бізнес, який вони не змогли захистити від дронів
путін підписав указ, який дає кремлю право запроваджувати зовнішнє управління на стратегічних об’єктах росії, якщо їхні власники не спромоглися захистити майно від українських дронів.
Про це свідчить опубліковане рішення російського диктатора.
Йдеться про електростанції, зокрема атомні, заводи та промислові об’єкти, вежі й мережі зв’язку, водоканали та тепломережі, дороги й аеропорти, склади й логістичні центри, а також небезпечні виробництва.
До переліку «критичної інфраструктури» також внесли розмите поняття «інші об’єкти» — категорію, що має особливе значення для безпеки та економічної стабільності рф. Таке формулювання фактично залишає владі свободу довільно розширювати коло підприємств, які можуть підпасти під новий механізм.
Як йдеться у наказі, зовнішнього управляючого призначатимуть у таких випадках:
  • власник не подбав про безпеку об’єкта;
  • знехтував вимогами влади щодо захисту;
  • своєю бездіяльністю поставив під загрозу роботу підприємства через слабку протидію атакам дронів;
  • не відновив зруйновану внаслідок ударів інфраструктуру.
Згідно з положеннями, функції тимчасового управляючого виконуватиме держкомпанія «Росімущєство» або інша структура, визначена урядом. Цій організації передаватимуть права на нерухомість, цінні папери та решту активів колишнього власника.
Окремо прописано одну деталь: витрати на функціонування вже вилученого майна покриватимуть із прибутків, які воно саме й генерує. Тобто держава отримує актив на повному самозабезпеченні. Документ набув чинності після підписання.
За матеріалами:
УНІАН
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