Українці можуть втратити право на легальне перебування в Польщі (причини)

Раніше ми писали, що в Польщі перевіряють чисельність громадян України на території Польщі. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик.
Він звернув увагу на невідповідності між різними базами даних, зокрема йдеться про учнів, які навчаються в польських школах, та дорослих, які офіційно працюють але мають різні види дозволів на проживання.
Такожми писали, що буде з ринком праці Польщі після завершення війни в Україні.
Після завершення війни в Україні польський ринок праці може зазнати змін через різні наміри українських працівників щодо повернення додому. Наразі 38% українців не планують повертатися в Україну, тоді як 33% опитаних планують повернення одразу після завершення війни або впродовж одного-двох років.