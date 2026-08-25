Українці можуть втратити право на легальне перебування в Польщі (причини) Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Українці можуть втратити право на легальне перебування в Польщі (причини)

Українцям, які отримали PESEL UKR на підставі документа, відмінного від закордонного паспорта, або оновили паспортні документи, необхідно актуалізувати дані в реєстрі PESEL.

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Актуалізувати дані потрібно до 31 серпня 2026 року. Це можна зробити у будь-якому уженді гміни на підставі дійсного закордонного паспорта, пише inpoland.net.pІ

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Якщо не зробити

Якщо вчасно не актуалізувати дані, то статус UKR буде втрачено. Втрата статусу UKR означає втрату права не легальне перебування в Польщі, а разом із тим на працевлаштування.

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Роботодавці, які працевлаштували громадян України, повинні впевнитися, що їхні працівники мають статус UKR.

Якщо не актуалізувати дані в реєстрі PESEL, статус UKR буде змінено на NUE з 1 вересня 2026 року, і тимчасовий захист буде анульовано.

в Польщі перевіряють чисельність громадян України на території Польщі. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик. Раніше ми писали , щоПро це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик.

Він звернув увагу на невідповідності між різними базами даних, зокрема йдеться про учнів, які навчаються в польських школах, та дорослих, які офіційно працюють але мають різні види дозволів на проживання.

Такожми писали , що буде з ринком праці Польщі після завершення війни в Україні. Після завершення війни в Україні польський ринок праці може зазнати змін через різні наміри українських працівників щодо повернення додому. Наразі 38% українців не планують повертатися в Україну, тоді як 33% опитаних планують повернення одразу після завершення війни або впродовж одного-двох років.

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