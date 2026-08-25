0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці можуть втратити право на легальне перебування в Польщі (причини)

Особисті фінанси
306
Українці можуть втратити право на легальне перебування в Польщі (причини)
Українці можуть втратити право на легальне перебування в Польщі (причини)
Українцям, які отримали PESEL UKR на підставі документа, відмінного від закордонного паспорта, або оновили паспортні документи, необхідно актуалізувати дані в реєстрі PESEL.

Терміни

Актуалізувати дані потрібно до 31 серпня 2026 року. Це можна зробити у будь-якому уженді гміни на підставі дійсного закордонного паспорта, пише inpoland.net.pІ.

Якщо не зробити

Якщо вчасно не актуалізувати дані, то статус UKR буде втрачено. Втрата статусу UKR означає втрату права не легальне перебування в Польщі, а разом із тим на працевлаштування.
Читайте також
Роботодавці, які працевлаштували громадян України, повинні впевнитися, що їхні працівники мають статус UKR.
Якщо не актуалізувати дані в реєстрі PESEL, статус UKR буде змінено на NUE з 1 вересня 2026 року, і тимчасовий захист буде анульовано.
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали, що в Польщі перевіряють чисельність громадян України на території Польщі. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик.
Він звернув увагу на невідповідності між різними базами даних, зокрема йдеться про учнів, які навчаються в польських школах, та дорослих, які офіційно працюють але мають різні види дозволів на проживання.
Такожми писали, що буде з ринком праці Польщі після завершення війни в Україні. Після завершення війни в Україні польський ринок праці може зазнати змін через різні наміри українських працівників щодо повернення додому. Наразі 38% українців не планують повертатися в Україну, тоді як 33% опитаних планують повернення одразу після завершення війни або впродовж одного-двох років.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems