Чому світ може зіткнутися з кризою Сьогодні 18:33 — Світ

Чому світ може зіткнутися з кризою

Взаємні атаки росії та України — обох великих експортерів зерна — на порти та судна порушили експортні поставки.

Аналітики побоюються, що якщо перебої триватимуть, світ може зіткнутися з новою зерновою кризою, пише The Economist

У виданні нагадали, що у 2022 році, коли війська рф атакували українську інфраструктуру в районі Чорного та Азовського морів, світові ціни на пшеницю та інше зерно різко зросли. Знизити їх вдалося після укладення за посередництва Туреччини угоди та створення захищеного морського коридору для українського судноплавства. Тепер же під ударом опинився не лише український, а й російський експорт.

Під час попередніх атак рф завдавала ракетних ударів по інфраструктурі в Одесі та інших українських портах. А з липня почала атакувати торговельні судна, які прямують до них. Через це мало хто з екіпажів готовий ризикувати та заходити на такі маршрути.

Посилення російських атак, як зазначають автори, частково стало відповіддю на удари України по російських цілях. Українські безпілотники майже закрили Азовське море для російського судноплавства.

Цього місяця Україна також завдала значних пошкоджень зерновим терміналам у російському порту Новоросійськ — найбільшому у світі порту з експорту пшениці, через який проходить понад 30% російського експорту.

Експорт України та росії скорочується

Як зазначається, у серпні минулого року росія та Україна разом експортували 6,3 млн тонн пшениці — значну частину з 16 млн тонн, які того місяця перетнули кордони по всьому світу.

За оцінкою Ішана Бхану з компанії Kpler, що займається аналізом даних, у серпні цього року сукупний експорт країн може становити лише близько 2,5 млн тонн і скоротитися ще більше, якщо бойові дії триватимуть.

Порушення експорту сільськогосподарської продукції з Чорного моря є «найгіршим за весь час», відколи цей регіон став важливим маршрутом для глобальних поставок продовольства, каже аналітик Rabobank Карлос Мера.

Обидві країни шукають альтернативні способи доставляти зерно на світові ринки, але стикаються з труднощами, йдеться у матеріалі.

Під час кризи 2022 року Україна почала використовувати автомобільний і залізничний транспорт, щоб доставляти зерно до Дунаю, звідки його можна було транспортувати до безпечних чорноморських портів, зокрема до румунської Констанци. Однак пропускна спроможність цього маршруту обмежена, а цього року ситуацію додатково ускладнює низький рівень води.

Фермери в інших країнах Східної Європи також скаржаться, що цей маршрут створює додатковий попит на морські та наземні перевезення. За словами Джозефа Глаубера з Міжнародного інституту досліджень продовольчої політики, це збільшує їхні транспортні витрати та водночас знижує попит на їхню продукцію.

росія, як зазначається у матеріалі, працює над збільшенням поставок зерна до портів на Балтійському та Каспійському морях. Однак ці маршрути, ймовірно, зможуть обробити лише частину накопичених вантажів.

Що буде з цінами

«Що все це означатиме для міжнародних цін, залишається предметом гострих дискусій. Ціни на пшеницю зростають уже кілька тижнів, а на останніх сесіях досягли дворічного максимуму — приблизно на 25% вище за рівень на початку року. Водночас вони становлять лише близько половини рівня, зафіксованого на піку кризи 2022 року», — пише видання.

Наразі ціни стримують кілька факторів. Країни-імпортери Північної півкулі щойно завершили збір власного врожаю, тому можуть відкласти частину імпорту, каже Бхану. Крім того, 2025 рік був дуже врожайним для світового виробництва пшениці, тому в багатьох країнах досі є значні запаси.

Ринки наразі очікують, що перебої з експортом росії та України будуть нетривалими. Однак, за словами Мери, це залежить від розвитку війни, рівня води в Дунаї, тривалості ремонту пошкоджених портів і рішень страховиків. Прогнози щодо обсягів українського експорту протягом сезону наразі дуже різняться.

Світовий урожай

Якщо торішній світовий урожай пшениці був рясним, то цьогорічний, імовірно, буде слабшим. За словами Глаубера, експорт пшениці зі США, Канади та ЄС, ймовірно, скоротиться через посуху та переорієнтацію фермерів на прибутковіші культури.

Врожай пшениці в Австралії може скоротитися більш ніж на 20% через Ель-Ніньйо та зростання вартості добрив, спричинене затримками в Ормузькій протоці.

«Світ усе ще далекий від зернової кризи чотирирічної давнини. Але якщо перебої в Чорному морі триватимуть, ціни продовжать зростати», — резюмували у виданні.

УНІАН За матеріалами:

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