Фінансовій розвідці рф відкриють доступ до всіх грошових переказів росіян Сьогодні 06:05 — Світ

Російський рубль

Федеральна служба з фінансового моніторингу росії (росфінмоніторинг) з 1 вересня 2026 року отримає прямий доступ до відомостей про грошові операції громадян через Систему швидких платежів (СБП), картки «Мир» та єдиний QR-код.

Про це йдеться у матеріалі The Moscow Times.

Інформацію спецслужбі передаватиме Національна система платіжних карт (НСПК) через єдину систему міжвідомчої електронної взаємодії. Обсяг, склад і строки надання даних сторони визначать в окремій угоді, яку має погодити Центробанк рф.

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Відповідний закон у грудні 2025 року підписав володимир путін за ініціативою уряду. Раніше відомство мусило надсилати індивідуальні запити до конкретних банків, а пряме підключення до баз НСПК має спростити та прискорити контроль транзакцій. При цьому самій НСПК заборонено повідомляти про факт передачі даних росфінмоніторингу.

Посилення контролю за рахунками та критерії блокувань

У межах змін до законодавства щодо протидії відмиванню коштів росфінмоніторинг уже має право блокувати операції клієнтів банків, яких підозрюють у легалізації незаконних доходів чи фінансуванні екстремізму.

Паралельно Центробанк рф визначив для банків перелік ознак підозрілих операцій, які мають автоматично блокуватися:

переказ у нетиповий для клієнта час доби або на нехарактерну суму;

операція з нового чи підозрілого пристрою;

наявність отримувача в базах даних учасників шахрайських схем;

зміна номера телефону в онлайн-банку або на порталі «Госуслуги» безпосередньо перед платежем;

переказ коштів новому адресату (якому не надсилали гроші останні пів року) після попереднього поповнення власного рахунку на суму від 200 тис. рублів.

Раніше ми повідомляли , що у 2026 році банківська система росії зіткнулася з найбільшим від початку війни відтоком вкладів та скуповування готівкової валюти. Від початку року росіяни вивели з банків у готівку 2,4 трлн рублів.

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