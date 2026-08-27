Знищене житло можна обстежити дистанційно: як це працює Сьогодні 08:31 — Нерухомість

Знищений житловий будинок

Власникам знищеного житла не завжди потрібно чекати, поки комісія зможе фізично дістатися до будинку. Якщо об’єкт розташований у районі можливих або активних бойових дій і безпечно провести огляд на місці неможливо, в Україні передбачена процедура дистанційного обстеження.

Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, у яких випадках застосовується така процедура, які матеріали можуть підтвердити факт знищення будинку та як власник дізнається про результат обстеження.

Коли проводять дистанційне обстеження

Дистанційне обстеження — це збір, фіксація та аналіз інформації про знищене житло без фізичного доступу до об’єкта.

Процедуру можуть застосувати, якщо житло попередньо вважається знищеним, розташоване на території можливих або активних бойових дій, а комісія не має можливості безпечно виїхати на місце.

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Водночас дистанційне обстеження не проводять щодо житла на тимчасово окупованих територіях.

Рішення про проведення процедури ухвалює спеціальна комісія, яку створює орган місцевого самоврядування або військова адміністрація. Підставою є інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене майно, де стан об’єкта зазначено як «непридатне до експлуатації» або «знищене повністю».

Які докази використовує комісія

Для встановлення факту знищення можуть використовуватися фото та відео зі смартфонів, цифрових камер або безпілотників, а також супутникові знімки та інші матеріали дистанційного зондування Землі.

Комісія оцінює всі наявні матеріали в сукупності. Також можуть враховуватися документи ДСНС, Національної поліції та інших державних органів, інформація про характеристики будинку до руйнування, свідчення людей і аналітичні дані, сформовані за допомогою програмних засобів, зокрема технологій штучного інтелекту.

Фотографії мають бути достатньо якісними, щоб можна було побачити характер руйнувань. Бажано, щоб вони містили дату, час і координати зйомки.

На зображеннях мають бути видимі сам будинок, прилегла територія, зруйновані конструкції та ознаки, за якими можна ідентифікувати об’єкт — наприклад, адресна табличка або номер будинку.

Для відео встановлена вимога щодо якості не нижче Full HD. Воно має бути без монтажу, склеювання чи прискорення та показувати будинок і територію з різних ракурсів.

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Для зйомки з безпілотника потрібен спеціальний дозвіл Генерального штабу ЗСУ або відповідного військового командування.

А якщо потрібні супутникові знімки

Власнику знищеного житла не потрібно самостійно шукати чи замовляти супутникові матеріали.

За необхідності відповідний запит надсилає уповноважений орган до Держгеокадастру, Міністерства оборони України або Державного космічного агентства України. Відповідь на такий запит мають надати не пізніше ніж за 15 календарних днів.

Супутникові знімки повинні дозволяти розпізнати ознаки руйнування та містити інформацію про дату, час і місце зйомки. Похибка визначення координат не повинна перевищувати 10 метрів.

Коли власник дізнається про результат

Загальний строк дистанційного обстеження не повинен перевищувати 30 календарних днів із моменту реєстрації інформаційного повідомлення.

Після завершення процедури комісія протягом п’яти робочих днів складає акт. У ньому зазначають один із трьох висновків: факт знищення встановлено, факт знищення не встановлено або встановити його неможливо.

Копію акта протягом трьох робочих днів після його складання надсилають заявнику через портал або застосунок «Дія» — за наявності технічної можливості — або на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні.

Якщо підтвердити знищення не вдалося, власник може протягом 90 днів подати додаткові матеріали або інформацію, які можуть допомогти встановити факт знищення.

Акт дистанційного обстеження є офіційним документом, що підтверджує факт знищення нерухомого майна та може використовуватися, зокрема, під час вирішення питання про компенсацію за знищене житло.

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