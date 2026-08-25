Уряд спрямовує 5,14 млрд грн на компенсації за знищене житло Сьогодні 16:46 — Казна та Політика

Пошкоджене житло через російські атаки

Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, отримають додаткове фінансування для придбання нових осель. Уряд виділяє 5,14 млрд грн на реалізацію житлових сертифікатів у межах програми єВідновлення.

Про це повідомив наредп Павло Фролов.

Кошти надає Банк розвитку Ради Європи. Це перше за останні кілька місяців фінансування житлових сертифікатів.

Хто зможе отримати компенсацію

Нове фінансування дозволить приблизно 3,6 тис. родин реалізувати вже отримані сертифікати та придбати житло замість знищеного.

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Компенсацію за знищене житло можна отримати у двох формах:

житловий сертифікат на придбання квартири або будинку. Його також можна використати як перший внесок за програмою єОселя;

кошти на самостійну відбудову будинку на власній земельній ділянці.

Середній розмір житлового сертифіката становить 1,3 млн грн, а термін його дії — 5 років.

Скільки родин ще очікують на фінансування

Потреба у коштах залишається значною. Понад 88 тис. родин уже отримали житлові сертифікати, а понад 33 тис. з них скористалися ними та придбали нове житло.

Водночас близько 55 тис. власників виданих сертифікатів досі очікують на фінансування.

«Уряд має посилити роботу та активніше залучати ресурси партнерів. Відбудова України — це насамперед відновлення життя людей. Кожна родина має отримати можливість повернути собі відчуття власного дому», — зазначає Фролов.

Раніше ми повідомляли, що станом на червень 2026 року майже 1000 родин внутрішньо переміщених осіб з-поміж українських захисників уже скористалися житловими ваучерами та придбали нові оселі. Водночас для багатьох переселенців процес реалізації цієї допомоги залишається складним через бюрократичні обмеження та брак часу. Чому переселенці не можуть придбати житло у великих містах — читайте тут.

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