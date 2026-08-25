Латвія виділить на енергетичну підтримку Чернігівщини 200 тисяч євро Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Латвія виділить на енергетичну підтримку Чернігівщини 200 тисяч євро

У вівторок, 25 серпня, уряд Латвії схвалив новий пакет енергетичної підтримки для Чернігівської області на суму близько 200 тисяч євро.

Про це у соцмережі Х повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

«Сьогодні уряд Латвії схвалив новий пакет енергетичної підтримки для Чернігівської області України на суму близько 200 000 євро», — написала Браже.

За словами очільниці латвійського МЗС, Латвія прагне зміцнити енергетичну стійкість України та підтримувати регіони країни на тлі російських атак.

Нагадаємо, Швейцарія виділить 600 тисяч швейцарських франків, або близько $730 тисяч, на підготовку до реставрації Києво-Печерської лаври та її захист від подальших руйнувань. Комплекс зазнав пошкоджень унаслідок російського авіаудару в червні 2026 року.

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