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Латвія виділить на енергетичну підтримку Чернігівщини 200 тисяч євро

Казна та Політика
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Латвія виділить на енергетичну підтримку Чернігівщини 200 тисяч євро
Латвія виділить на енергетичну підтримку Чернігівщини 200 тисяч євро
У вівторок, 25 серпня, уряд Латвії схвалив новий пакет енергетичної підтримки для Чернігівської області на суму близько 200 тисяч євро.
Про це у соцмережі Х повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
«Сьогодні уряд Латвії схвалив новий пакет енергетичної підтримки для Чернігівської області України на суму близько 200 000 євро», — написала Браже.
За словами очільниці латвійського МЗС, Латвія прагне зміцнити енергетичну стійкість України та підтримувати регіони країни на тлі російських атак.
Нагадаємо, Швейцарія виділить 600 тисяч швейцарських франків, або близько $730 тисяч, на підготовку до реставрації Києво-Печерської лаври та її захист від подальших руйнувань. Комплекс зазнав пошкоджень унаслідок російського авіаудару в червні 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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