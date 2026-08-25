Мобілізація жінок: що кажуть в Раді Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Мобілізація жінок: що кажуть в Раді

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно повідомляє: жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає.

Про це вони повідомили у Фейсбуці.

Жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно.

Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету.

«Закликаємо не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації» — написали там.

Раніше йшлося , що військовий обов’язок в Україні має поширюватися на всіх громадян, зокрема, й на жінок, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода колишній міністр оборони України Олексій Резніков.

«Якщо ми хочемо дійсно вирішити цю задачу, нам треба подивитися на успішний досвід країн, у яких він є. Найближче до нас на сьогоднішній день за ступенем загроз — це Держава Ізраїль… Там жінки служать в армії, усі так само, як і чоловіки».

Ексміністр оборони України прогнозує, що це рішення дозволило б «зразу збільшити мобілізаційний ресурс удвічі». Водночас, Резніков констатував, що для цього парламент має внести відповідні зміни до законодавства.

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