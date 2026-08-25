0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мобілізація жінок: що кажуть в Раді

Казна та Політика
99
Мобілізація жінок: що кажуть в Раді
Мобілізація жінок: що кажуть в Раді
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно повідомляє: жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає.
Про це вони повідомили у Фейсбуці.
Жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно.
Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету.
«Закликаємо не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації» — написали там.
Раніше йшлося, що військовий обов’язок в Україні має поширюватися на всіх громадян, зокрема, й на жінок, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода колишній міністр оборони України Олексій Резніков.
«Якщо ми хочемо дійсно вирішити цю задачу, нам треба подивитися на успішний досвід країн, у яких він є. Найближче до нас на сьогоднішній день за ступенем загроз — це Держава Ізраїль… Там жінки служать в армії, усі так само, як і чоловіки».
Ексміністр оборони України прогнозує, що це рішення дозволило б «зразу збільшити мобілізаційний ресурс удвічі». Водночас, Резніков констатував, що для цього парламент має внести відповідні зміни до законодавства.
За матеріалами:
Finance.ua
Армія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems