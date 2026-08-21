Жінки теж мають служити в армії, — ексміністр оборони Сьогодні 14:23 — Казна та Політика

Військовий обов’язок в Україні має поширюватися на всіх громадян, зокрема, й на жінок, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода колишній міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков зазначив, що в Ізраїлі жінки служать в армії, як і чоловіки:

«Якщо ми хочемо дійсно вирішити цю задачу, нам треба подивитися на успішний досвід країн, у яких він є. Найближче до нас на сьогоднішній день за ступенем загроз — це Держава Ізраїль… Там жінки служать в армії, усі так само, як і чоловіки».

Ексміністр оборони України прогнозує, що це рішення дозволило б «зразу збільшити мобілізаційний ресурс удвічі». Водночас, Резніков констатував, що для цього парламент має внести відповідні зміни до законодавства.

Також він пояснив, що жінки можуть очолити військові спеціальності та посади в тилу, тоді як чоловіки, які їх наразі обіймають, зможуть посилити сили на фронті:

«Верховна Рада має визначитися і внести зміну до законодавства, що військовий загальний обов’язок захищати країну належить всім громадянам України. Гендерна рівність означає, що жінки теж мають служити в армії. І тоді ми зразу збільшимо мобілізаційний ресурс вдвічі. Тоді можна чітко розуміти, що є військові посади і спеціальності, які абсолютно легко можуть бути осягнуті жінками, і їм не треба йти на поле бою. Вони закривають багато позицій у тилу, по забезпеченню, і тоді чоловіків можна пересувати з тилових позицій ближче до фронту… І тут питання, чи готове суспільство сказати, що ми, як Ізраїль, можемо вижити тільки, якщо всі будуть вважати, що треба захищати Україну».

На думку Резнікова, почати слід з інформаційної кампанії, а після цього вже можна було б змінювати законодавство та створювати відповідну систему рекрутингу.

«Слово „мобілізація“ — це вже примус. А я кажу про інше. Я кажу, починати треба з інформаційної кампанії, створення в суспільстві чіткого розуміння. Створення впевненості більшості, що жінки теж мають захищати країну разом з чоловіками. Якщо такий настрій у суспільстві почне домінувати, Верховна Рада легко зайде в сесійну залу, натисне кнопки і рішення буде схвалено», — прогнозує ексміністр оборони.

Він нагадав, що саме під час його керівництва міністерством оборони було затверджено стандарт жіночої військової форми та бронежилетів.

УНІАН За матеріалами:

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