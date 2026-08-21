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Уряд зробив послаблення для роботодавців на територіях активних бойових дій

Казна та Політика
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Уряд зробив послаблення для роботодавців на територіях активних бойових дій
Уряд зробив послаблення для роботодавців на територіях активних бойових дій
Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Тимчасові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення.
Відповідні зміни ініціювало та розробило Мінсоцполітики.
«Це дозволить підтримати підприємства, установи та організації, які продовжують працювати у складних і небезпечних умовах», — наголосив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.
Відтепер під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов’язки безпосередньо на таких територіях.
Розширено перелік штатних одиниць, які не враховуються під час розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. До нього включено штатні одиниці на посадах, пов’язаних із виконанням трудових або службових обов’язків безпосередньо на територіях активних бойових дій.
Нагадаємо, з 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників — для роботодавців із понад 25 працівниками.
За матеріалами:
Finance.ua
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