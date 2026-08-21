Уряд зробив послаблення для роботодавців на територіях активних бойових дій

Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Тимчасові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення.
Відповідні зміни ініціювало та розробило Мінсоцполітики.
«Це дозволить підтримати підприємства, установи та організації, які продовжують працювати у складних і небезпечних умовах», — наголосив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.
Відтепер під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов’язки безпосередньо на таких територіях.
Розширено перелік штатних одиниць, які не враховуються під час розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. До нього включено штатні одиниці на посадах, пов’язаних із виконанням трудових або службових обов’язків безпосередньо на територіях активних бойових дій.
Нагадаємо, з 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників — для роботодавців із понад 25 працівниками.