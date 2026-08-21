рф атакувала нафтобазу мережі АЗК KLO під Києвом
Один ФОП винен державі у середньому 11 тис. грн — аналітика
ПартнерськаЕквайринг для ФОП у 2026 році: як не переплачувати за комісії
Уряд ратифікував Конвенцію між Україною та Австралією про усунення подвійного оподаткування
Компанії зі спецдозволами на надра заробили 1,5 трлн грн у 2025 року (регіони та іноземний капітал)
Під удар потрапили продуктові склади та обʼєкти «Червоного хреста»
Суд повернув державі 30 га земель оборони вартістю 63,9 млн грн біля кордону з білоруссю