Під удар потрапили продуктові склади та обʼєкти «Червоного хреста» Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

У Бориспільському районі вночі росіяни вдарили по продуктових складах та обʼєктах «Червоного хреста», там досі тривають пожежі.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Сергій Корецький

Обстріл Києва та області тривав майже 9 годин поспіль. Ворог випустив по цивільних обʼєктах десятки ракет і реактивних дронів.

Над ліквідацією наслідків атаки станом на цю хвилину працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки.

Станом на ранок відомо про щонайменше 13 загиблих. З них 12 — в Києві, ще одна людина загинула в області.

Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога. Ракети та дрони влучили у житлові будинки та дитячу лікарню.

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