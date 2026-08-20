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Під удар потрапили продуктові склади та обʼєкти «Червоного хреста»

Казна та Політика
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У Бориспільському районі вночі росіяни вдарили по продуктових складах та обʼєктах «Червоного хреста», там досі тривають пожежі.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Сергій Корецький
Обстріл Києва та області тривав майже 9 годин поспіль. Ворог випустив по цивільних обʼєктах десятки ракет і реактивних дронів.
Над ліквідацією наслідків атаки станом на цю хвилину працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки.
Станом на ранок відомо про щонайменше 13 загиблих. З них 12 — в Києві, ще одна людина загинула в області.
Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога. Ракети та дрони влучили у житлові будинки та дитячу лікарню.
За матеріалами:
Finance.ua
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