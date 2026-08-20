Уряд ратифікував Конвенцію між Україною та Австралією про усунення подвійного оподаткування Сьогодні 15:23 — Казна та Політика

Уряд ратифікував Конвенцію між Україною та Австралією про усунення подвійного оподаткування

Кабмін ссхвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протокол до неї, підписані 16 жовтня 2025 року у Вашингтоні.

Про це пише Мінфін

Законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради України повторно у зв’язку з формуванням нового складу Уряду. Ратифікація є необхідним етапом для набрання Конвенцією чинності.

Що це дасть

Це допоможе уникати випадків подвійного оподаткування одного й того самого доходу.

Для України це також стане важливим кроком до посилення захисту інтересів платників податків, підвищення правової визначеності для бізнесу та розвитку податкової співпраці з Австралією.

Конвенція визначає розподіл прав оподаткування між Україною та Австралією щодо доходів, які отримують резиденти однієї держави з джерел в іншій, а також порядок їх оподаткування. Зокрема, документ встановлює граничні ставки оподаткування дивідендів, процентів і роялті у державі джерела залежно від виду доходу, статусу отримувача та виконання визначених умов.

Конвенція передбачає такі граничні ставки оподаткування:

дивідендів — 5% (якщо бенефіціарним власником є компанія, яка володіє не менше ніж 10% капіталу компанії, що виплачує дивіденди) та 15% — у інших випадках;

процентів — 5% для визначених Конвенцією фінансових установ та 10% — в інших випадках;

роялті — 10%.

Застосування цих ставок можливе за умови, що отримувач доходу є його фактичним (бенефіціарним) власником, є резидентом договірної держави та відповідає іншим вимогам Конвенції, зокрема щодо відсутності зловживань і дотримання принципу основної мети (Principal Purpose Test).

Крім того, за загальним правилом, прибуток підприємства однієї держави оподатковується в іншій державі лише за наявності постійного представництва, а доходи від роботи за наймом, як правило, — у державі, де така робота фактично виконується.

Конвенція передбачає механізм усунення подвійного оподаткування, положення щодо обміну податковою інформацією, допомоги у стягненні податків і процедури взаємного узгодження.

Ці механізми сприятимуть належному застосуванню податкових правил, запобіганню ухиленню від оподаткування та ефективному врегулюванню питань, що можуть виникати під час застосування Конвенції.

Що це значить для бізнесу

Для бізнесу набрання чинності Конвенцією означатиме більш передбачувані умови для транскордонних операцій між Україною та Австралією та зрозумілі правила оподаткування прибутку, дивідендів, процентів, роялті й інших доходів.

Для громадян

Конвенція забезпечить додаткові гарантії захисту від подвійного оподаткування доходів, пов’язаних із роботою, навчанням, інвестиціями, підприємницькою діяльністю, пенсійними виплатами чи іншими економічними зв’язками з Австралією.

Практичне значення, зокрема для українців, які можуть мати податкові зобов’язання одночасно в обох державах.

Конвенція сприятиме розвитку податкового співробітництва між Україною та Австралією, забезпечить більшу правову визначеність для платників податків і створить сприятливіші умови для розвитку економічної співпраці між державами.

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