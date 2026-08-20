Компанії зі спецдозволами на надра заробили 1,5 трлн грн у 2025 року (регіони та іноземний капітал) Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Компанії зі спецдозволами на надра заробили 1,5 трлн грн у 2025 року (регіони та іноземний капітал)

Попри повномасштабне вторгнення, високі темпи видачі спецдозволів, що почали зростати з 2021 року, зберігаються. Значна частина дозволів зосереджена у державних енергетичних компаній та комунальних підприємств, зокрема водоканалів.

Основу ресурсної структури становлять підземні води, будівельна сировина та енергетичні ресурси — газ, нафта й конденсат, що мають ключове значення для економіки та критичної інфраструктури країни.

Лідери

За кількістю компаній-власників лідирують Київ, Львівська та Житомирська області.

Водночас іноземний капітал присутній у структурі власності понад 17% компаній: серед співвласників представлені представники 58 країн, переважно Кіпру, Нідерландів і Швейцарії.

Близько 30% досліджуваних компаній пов’язані з корпоративними групами, що свідчить про помітну роль великого бізнесу у сфері користування надрами.

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Окремої уваги потребує видобуток бурштину, де виявлено високу взаємопов’язаність компаній та їхніх власників, що може вказувати на специфічні схеми управління ресурсами.

Крім того, 115 компаній із досліджуваної вибірки, ймовірно, мають зв’язки з рф. Перевірка таких зв’язків допомагає мінімізувати юридичні, фінансові та репутаційні ризики. Співпраця з російськими або пов’язаними з росією особами та компаніями може призвести до санкцій, арешту активів і додаткових перевірок, а також негативно позначитися на діловій репутації.

Країни

Найбільше серед співвласників компаній, що мають спецдозволи на користування надрами, представників:

Кіпру (142),

Нідерландів (42),

Швейцарії (29),

Великої Британії (26),

Німеччини (21),

Чехії (18),

США (17),

Австрії (15),

Сейшельських островів (13)

Туреччини (11).

YouControl також можна відстежити інші типи пов’язаності із країної-агресоркою. Наприклад, 24 з усіх проаналізованих компаній належать до холдингу (групи), інший учасник якого зареєстрований за законодавством російської федерації. Власне, міжнародний виробник снеків, шоколаду та печива, що представлений в Україні зокрема компаніями-власниками спецдозволів на видобуток корисних копалин, має дочірню компанію в росії.

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Ще 27 юросіб з досліджуваного переліку прямо чи через своїх учасників, акціонерів, кінцевих бенефіціарних власників чи посадових осіб є співвласниками російських організацій.

Найпоширеніша категорія корисних копалин

На видобування яких видано спеціальні дозволи, є підземні води (питні, технічні та мінеральні). Загалом на них припадає понад 700 дозволів, зокрема 547 — на питні та технічні води та 190 — на мінеральні. Така кількість дозволів свідчить про важливе значення підземних вод для забезпечення потреб комунального та промислового секторів.

Друге місце за кількістю дозволів (517) посідає пісок. Разом із суглинком (262 дозволи), гранітом (225), вапняком (135) та глиною (105) будівельна сировина складає значну частину від усіх виданих дозволів, що пов’язано з постійним попитом на будівельні матеріали.

Значна частина спеціальних дозволів пов’язана з видобуванням енергетичних ресурсів: природного газу (394 записи), конденсату (391 запис) та нафти (390 записів). Перелік також містить детальну класифікацію супутніх і вільних компонентів газу.

Зокрема, часто зустрічаються етан у газі вільному (231 запис), пропан у газі вільному (230 записів), бутани у газі вільному (219 записів), а також газ, розчинений у нафті (195 записів). Така структура дозволів свідчить про активне освоєння українських родовищ енергетичних ресурсів. Кам’яне вугілля згадується 128 разів, що відображає сталий інтерес до традиційних твердих енергоносіїв.

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