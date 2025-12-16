Мінекономіки затвердило нову редакцію угод про користування надрами Сьогодні 16:38 — Казна та Політика

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило нову редакцію примірних угод про умови користування надрами.

Пресслужба міністерства повідомила , що документ містить юридично закріплені норми, які чітко визначають нові зобов’язання надрокористувачів відповідно до американсько-українських домовленостей.

Оновлення дозволило привести угоди у відповідність до Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Заступник міністра економіки Євген Перелигін зазначив, що міністерство послідовно формує чіткі та зрозумілі правила для бізнесу і працює над покращенням інвестиційного клімату.

За його словами, стабільна робота галузі та ефективне використання надр є важливою складовою зміцнення економіки України. Міністерство продовжує роботу над запуском масштабних проєктів у сферах енергетики, інфраструктури та розробки критичних мінералів.

Яку угоду врахували під час оновлення

Зазначена міжурядова угода була ратифікована Законом України від 8 травня 2025 року № 4417-ІХ та схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2025 року № 1411 «Про деякі питання забезпечення реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду».

Наступний етап реалізації угоди зі США

Оновлення примірних угод є черговим етапом реалізації домовленостей між Україною та США. Йдеться про залучення інвестицій для розвитку української економіки, посилення економічної співпраці між країнами та зміцнення стратегічного партнерства у процесі довгострокової відбудови та модернізації України.

Довідка Finance.ua:

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра;

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами;

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт № 0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів;

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.

