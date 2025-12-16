Мінекономіки затвердило нову редакцію угод про користування надрами
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило нову редакцію примірних угод про умови користування надрами.
Пресслужба міністерства повідомила, що документ містить юридично закріплені норми, які чітко визначають нові зобов’язання надрокористувачів відповідно до американсько-українських домовленостей.
Оновлення дозволило привести угоди у відповідність до Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
Заступник міністра економіки Євген Перелигін зазначив, що міністерство послідовно формує чіткі та зрозумілі правила для бізнесу і працює над покращенням інвестиційного клімату.
За його словами, стабільна робота галузі та ефективне використання надр є важливою складовою зміцнення економіки України. Міністерство продовжує роботу над запуском масштабних проєктів у сферах енергетики, інфраструктури та розробки критичних мінералів.
Яку угоду врахували під час оновлення
Зазначена міжурядова угода була ратифікована Законом України від 8 травня 2025 року № 4417-ІХ та схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2025 року № 1411 «Про деякі питання забезпечення реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду».
Наступний етап реалізації угоди зі США
Оновлення примірних угод є черговим етапом реалізації домовленостей між Україною та США. Йдеться про залучення інвестицій для розвитку української економіки, посилення економічної співпраці між країнами та зміцнення стратегічного партнерства у процесі довгострокової відбудови та модернізації України.
Довідка Finance.ua:
- 17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра;
- 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами;
- 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт № 0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів;
- Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.
