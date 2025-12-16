0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінекономіки затвердило нову редакцію угод про користування надрами

Казна та Політика
12
Мінекономіки затвердило нову редакцію угод про користування надрами
Мінекономіки затвердило нову редакцію угод про користування надрами
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило нову редакцію примірних угод про умови користування надрами.
Пресслужба міністерства повідомила, що документ містить юридично закріплені норми, які чітко визначають нові зобов’язання надрокористувачів відповідно до американсько-українських домовленостей.
Оновлення дозволило привести угоди у відповідність до Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
Читайте також: Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям
Заступник міністра економіки Євген Перелигін зазначив, що міністерство послідовно формує чіткі та зрозумілі правила для бізнесу і працює над покращенням інвестиційного клімату.
За його словами, стабільна робота галузі та ефективне використання надр є важливою складовою зміцнення економіки України. Міністерство продовжує роботу над запуском масштабних проєктів у сферах енергетики, інфраструктури та розробки критичних мінералів.

Яку угоду врахували під час оновлення

Зазначена міжурядова угода була ратифікована Законом України від 8 травня 2025 року № 4417-ІХ та схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2025 року № 1411 «Про деякі питання забезпечення реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду».

Наступний етап реалізації угоди зі США

Оновлення примірних угод є черговим етапом реалізації домовленостей між Україною та США. Йдеться про залучення інвестицій для розвитку української економіки, посилення економічної співпраці між країнами та зміцнення стратегічного партнерства у процесі довгострокової відбудови та модернізації України.

Довідка Finance.ua:

  • 17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра;
  • 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами;
  • 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт № 0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів;
  • Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems