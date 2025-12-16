0 800 307 555
«Податок на OLX»: чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду

Казна та Політика
Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти щодо впровадження обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Передбачається, що податком обкладатимуться операції вартістю понад 2000 євро на рік.
Про це пише «Економічна правда» з посиланням на спільну позицію згаданих вище компаній.
У спільній заяві сказано, що законопроєкти передбачають виняток для товарних операцій вартістю до 2 000 євро на рік. Транзакції в межах цього ліміту не вважаються системною економічною діяльністю та не оподатковуються.
«Це гарантує, що побутові продажі особистих речей між громадянами залишаються повністю поза сферою нового регулювання», — наголосили підписанти.
Зазначається, що впровадження податкових змін для цифрових платформ може забезпечити додаткові надходження для державного бюджету на рівні близько 14 млрд грн.
Також компанії наголосили, що це рішення — «важливий крок до гармонізації податкового регулювання в Україні із сучасними європейськими підходами та кращими міжнародними практиками» і сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами.

Податок на OLX

У серпні Кабмін схвалив новий законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Даний документ передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka та інших.
Зазначається, що дохід від продажу товарів або надання послуг не оподатковуватиметься, якщо за рік не перевищуватиме 12 прожиткових мінімумів (тобто 36 336 грн), тобто одноразові невеликі продажі побутових речей українців будуть звільнені від податкового тягаря.
