Україна отримала $290 млн від Японії та Світового банку

Україна отримала 290 млн доларів США в рамках проекту Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) на підтримку приватного сектору.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

80 млн доларів США залучено за рахунок гарантії Уряду Японії від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Метою проєкту є вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору, з огляду на регуляторний тягар, брак фінансування та недостатній доступ до ринків.

Проєкт впроваджується з використанням фінансового інструменту Program-for-Results (PforR) — «Програма кредитування з прив’язкою до результатів». Цей підхід передбачає спрямування коштів лише після досягнення визначених показників ефективності.

Які умови виконали для отримання коштів

Для отримання чергового траншу Україна виконала низку умов, серед яких:

щонайменше 20 банків, які разом забезпечують 90% усіх кредитів за програмою 5−7-9, запровадили системи екологічного та соціального менеджменту;

портал Дія. Бізнес 2.0 відвідали понад 500 тисяч користувачів, а 90 тисяч з них створили власні акаунти;

10 експортно орієнтованих проєктів МСП отримали страхування від Експортно-кредитного агентства України (ЕКА), включно зі страхуванням воєнних ризиків, відповідно до нової стратегії ЕКА.

Що відомо про проєкт RISE

Проєкт RISE реалізується в Україні з 2024 року. У його межах Світовий банк уклав з Україною угод на суму 681 млн доларів США. Загальна сума кредитування на період імплементації (2024−2027) запланована у розмірі понад 1 млрд доларів США, 540 млн доларів США — вже залучено.

«Світовий банк є надійним партнером України та допомагає проходити через найскладніші виклики, зберігаючи фінансову стійкість та рухаючись шляхом реформ. Зокрема, проект RISE спрямований на створення більш ефективного та передбачуваного середовища для розвитку бізнесу в Україні. Він формує умови для сталого відновлення приватного сектору, що є ключовим для довгострокового економічного зростання країни», — зазначила заступник міністра фінансів Ольга Зикова.

