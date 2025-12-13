Швеція скоротить допомогу п’ятьом країнам, щоб збільшити підтримку України

0 800 307 555
Казна та Політика
Уряд Швеції оголосив, що в найближчі роки припинить програмну розвиткову допомогу для п’яти держав — Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії. Ці кошти планують спрямувати на значне збільшення підтримки України.
Про це повідомляє Reuters.
Міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенжамін Доуса заявив, що Україна є пріоритетом Швеції в зовнішній і гуманітарній політиці, тому у 2026 році допомога Києву зросте щонайменше до 10 мільярдів крон ($1,06 млрд).
Уряд прогнозує, що рішення дозволить звільнити понад 2 мільярди крон у найближчі два роки, які підуть на підтримку України, зокрема на відбудову її енергетичної інфраструктури.
Від 2022 року Швеція вже скоротила допомогу більш ніж десятьом країнам, серед яких Буркіна-Фасо та Малі.
Загальний бюджет шведської міжнародної допомоги становив 56 млрд крон на рік упродовж останніх трьох років, але у 2026−2028 роках його зменшать до 53 млрд, частково перенаправивши кошти на витрати, пов’язані з міграцією та репатріацією.
Payment systems