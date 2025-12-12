В Україні запровадять нові правила розрахунку вартості робіт під час відбудови Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Понад 500 громад та обласні військові адміністрації приєдналися до спільного Меморандуму щодо впровадження нових правил розрахунку вартості робіт під час відбудови.

Як повідомив віце-премʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Значення меморандуму

Меморандум передбачає взаємну відповідальність, співпрацю та спільну роботу над проєктами відновлення.

Документ закріплює готовність працювати за прозорими правилами та дотримуватися доброчесності, відкритості й підзвітності. У ньому визначені механізми координації, обміну інформацією та залучення ширшого кола учасників до проєктів, що стосуються житла, соціальної інфраструктури, енергетики, водопостачання та інших важливих систем.

Нові правила розрахунку вартості робіт

Уряд ухвалив постанову, яка встановлює єдині та прозорі правила формування вартості будівельних робіт для всіх проєктів, що фінансуються з державного бюджету або за рахунок донорів.

Раніше підходи до визначення вартості могли різнитися навіть для однакових робіт. Нові правила запроваджують єдиний підхід та актуальні дані про витрати. Вартість матеріалів формуватиметься на основі реальних пропозицій.

Після запуску державної бази цін вона орієнтуватиметься на середні значення, які автоматично надходитимуть у ЄДЕССБ. Це дозволить формувати обґрунтовані та передбачувані кошториси для учасників відновлення і для донорів.

Стандарти витрат та оплати праці

Стандартні витрати врегульовано окремо. Загальновиробничі витрати становитимуть не більше 10% від прямих витрат, адміністративні не більше 3%, а прибуток підрядника до 15%.

У проєктах відновлення зафіксована мінімальна оплата праці відповідно до Галузевої угоди. Для робіт у зонах бойових дій передбачені коефіцієнти, що підвищують оплату. Це забезпечує захист працівників і створює чесні умови роботи.

Усі матеріали, які використовуються у будівництві, отримають уніфікований код через Кодифікатор будівельної продукції. Це дає можливість правильно формувати діапазон ринкових цін та забезпечує однакове розуміння кожної позиції на ринку.

