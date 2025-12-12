Україна починає рух до вступу в ЄС за новою схемою Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Україна починає рух до вступу в ЄС за новою схемою

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка після неформального засідання Ради ЄС у Львові заявив, що Україна задоволена досягнутою Євросоюзом домовленістю, яка розблоковує технічний рух до вступу.

Про це він заявив у виступі після засідання Ради ЄС, до участі у якому він був запрошений, повідомляє «Європейська правда».

Качка підкреслив, що досягнуте рішення дозволяє Україні йти до вступу попри угорське вето.

«Я хочу привітати нас з тим, що ми знайшли спосіб, як забезпечити, щоб процес розширення продовжувався в тому ж темпі, попри те, що формально у нас немає одностайності (для відкриття переговорних кластерів)», — заявив він.

«Є тверда згода 26 країн-членів, які голосно заявляють про підтримку відкриття кластера. Тому ми успішно узгодили „фронтлоудинг“ як технічний, але юридично обґрунтований підхід до забезпечення того, щоб Європейська Комісія та Україна буди повідомлені про позицію країн-членів щодо модальностей переговорів», - заявив він.

За словами Качки, у Львові цей технічний процес був запущений одночасно щодо першого, другого та шостого кластерів у майбутніх переговорах з ЄС.

«І ми також чуємо від кіпрського головування, що вони будуть продовжувати цей процес, і ми будемо готові до відкриття всіх 6 кластерів, як тільки з’явиться політичний імпульс для цього», — додав Качка.

Європейська правда також пише , що Єврокомісарка Марта Кос та Тарас Качка оголосили про узгоджений план дій України, що має підтвердити готовність України до вступу.

Портал наводить 10 ключових пріоритетів:

Прийняти комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства для забезпечення швидкого та якісного правосуддя (тут наведений окремий список змін, а саме: скасування «правок Лозового» щодо автоматичного закриття проваджень; подовження строків давності та посилення підстав для їх переривання та зупинення у справах про корупцію; посилення незалежності НАБУ і САП та захист їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу; розширення юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику). Забезпечити НАБУ ефективний доступ до неупереджених, своєчасних та якісних судових експертиз. Провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення генерального прокурора. Поновити відбір для призначення та переведення прокурорів на керівні та інші прокурорські посади в Офісі генерального прокурора, в регіональних та районних прокуратурах. Реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР). Призначити без затримок суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку. Розширити залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Ухвалити законопроєкт про декларації доброчесності суддів. Для Верховного Суду це включає тимчасове залучення незалежних міжнародних експертів. Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до II кварталу 2026 року. Розвивати та зміцнювати системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні.

Марта Кос пояснила, що всі ці пункти необхідно виконати для успіху процесу вступу України в ЄС. «Це не новий план… Ці 10 пунктів ми визначили як пріоритетні, тому загалом багато чого треба зробити у вступному процесі», — заявила вона.

