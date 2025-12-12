0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінекономіки пояснило, що змінилося в процедурі бронювання

Особисті фінанси
100
Мінекономіки пояснило, що змінилося в процедурі бронювання
Мінекономіки пояснило, що змінилося в процедурі бронювання
У ЗМІ з’явилося повідомлення, що нібито «відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження». У Міністерстві економіки заявили, що це некоректне трактування.

Що залишається без змін

Базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився. Відстрочка надається працівнику через підприємство зі статусом критично важливого.
Якщо підприємство втрачає цей статус — бронювання його працівників припиняється. Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання.

Що змінилося

Нововведення навпаки спрощують процедуру для критично важливих підприємств:
  • працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 календарних днів;
  • скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.
Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур та підтримувати безперервну роботу.
Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку.
Нагадаємо, про зміни в порядку бронювання військовозобов’язаних Finance.ua писав з посиланням на Міністерство економіки 8 грудня. «Нововведення спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та забезпечують економічну стійкість країни», — зазначали тоді в міністерстві.
«Зараз у багатьох підприємств завершуються терміни дії відстрочок їхніх працівників. Щоб уникнути ситуації, коли критично важливі фахівці втрачають бронь через процедурні затримки, тимчасово спрощуємо правила», — прокоментували рішення у Мінцифри.
Ці спрощення діятимуть тимчасово — до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила.
За матеріалами:
Finance.ua
Бронювання
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems