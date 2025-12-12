Мінекономіки пояснило, що змінилося в процедурі бронювання Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

Мінекономіки пояснило, що змінилося в процедурі бронювання

У ЗМІ з’явилося повідомлення, що нібито «відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження». У Міністерстві економіки заявили, що це некоректне трактування.

Що залишається без змін

Базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився. Відстрочка надається працівнику через підприємство зі статусом критично важливого.

Якщо підприємство втрачає цей статус — бронювання його працівників припиняється. Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання.

Що змінилося

Нововведення навпаки спрощують процедуру для критично важливих підприємств:

працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 календарних днів;

скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур та підтримувати безперервну роботу.

Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку.

Нагадаємо, про зміни в порядку бронювання військовозобов’язаних Finance.ua писав з посиланням на Міністерство економіки 8 грудня. «Нововведення спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та забезпечують економічну стійкість країни», — зазначали тоді в міністерстві.

«Зараз у багатьох підприємств завершуються терміни дії відстрочок їхніх працівників. Щоб уникнути ситуації, коли критично важливі фахівці втрачають бронь через процедурні затримки, тимчасово спрощуємо правила», — прокоментували рішення у Мінцифри.

Ці спрощення діятимуть тимчасово — до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила.

