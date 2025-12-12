Як вплинула війна на ринок праці та фриланс (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Як вплинула війна на ринок праці та фриланс (інфографіка)

Війна додатково вплинула на структуру зайнятості. Дані Freelancehunt показують, що 42,5% фрилансерів прийшли на фриланс уже під час повномасштабного вторгнення.

Ще 14,4% були зареєстровані раніше, але почали активно працювати саме в цей період.

38,9% працювали до війни та продовжують зараз, а 4,2% припинили працювати на фрилансі через воєнні обставини.

Водночас 44,9% респондентів зазначили, що їхній дохід за останні 12 місяців не змінився, 35,2% — що він зріс, і 19,9% — що став меншим.

Як порівняти з попереднім роком, зменшилася частка тих, чий дохід впав, і зросла частка тих, у кого він залишився стабільним, що свідчить про певну адаптацію ринку навіть в умовах війни.

Що це означає для ринку праці

Сьогодні фриланс в Україні опиняється у специфічній точці: з одного боку, це вже другий за популярністю бажаний формат роботи, з іншого — ним реально користується відносно невелика частка ринку.

Більшість тих, хто все ж перейшов на фриланс, — досвідчені, часто висококваліфіковані спеціалісти з вищою освітою.

«За нашими даними, фриланс в Україні вже давно вийшов за межі підробітку після основної роботи. Майже половина опитаних фрилансерів має 5+ років досвіду, а для 47,9% це єдине джерело доходу. Той факт, що 21% українців хотіли б працювати у форматі фрилансу, а реально так працюють близько 5%, — це сигнал не про моду, а про невикористаний потенціал ринку. Наступні роки вирішать, хто з бізнесу й самих спеціалістів зуміє перетворити цей перекіс на конкурентну перевагу, а хто залишиться в моделі наймання з минулого десятиліття», — — коментує Олег Топчій, засновник Freelancehunt.

Висновки

Для компаній це означає, що попит на проєктну, гнучку взаємодію з фахівцями буде зростати, а конкуренція за сильних фрилансерів посилюватиметься.

Для самих спеціалістів фриланс залишається реальним варіантом кар’єрного розвитку, але вимагає готовності працювати з ризиками, будувати клієнтську базу та інвестувати у власну експертизу.

