Скільки українців підтримують вступ України до ЄС — опитування (інфографіка)

Найвищий рівень підтримки євроінтеграції демонструють жителі Києва, західних та північних областей.
Такі дані презентувала Transparency International Ukraine у третій хвилі соціологічного дослідження.
Переважна більшість українців (86%) вважає себе поінформованими в процесах вступу України в ЄС.
При цьому 25% опитаних заявляють, що ознайомлені з перебігом євроінтеграції добре або дуже добре, а ще понад половина (61%) вказують на певний рівень поінформованості в цій темі.
74% громадян підтримують вступ України до Європейського Союзу. Найвищий рівень підтримки демонструють жителі Києва (82%), західних (80%), північних (78%) та центральних (76%) областей, тоді як показник підтримки на Півдні та Сході дещо нижчий — 69% та 64% відповідно.
«Опитування показало, що українці досить ґрунтовно і критично ставляться до євроінтеграційних процесів. При цьому важливо, що, згадуючи про переваги і недоліки вступу в ЄС, громадяни орієнтуються не лише на речі, які стосуються їх особисто, як то можливості для працевлаштування чи питання освіти й медицини, а й на загальні сфери життя держави — боротьба з корупцією, питання безпеки та економічного зростання. І тому особливо добре, що після такої оцінки люди все одно ЗА вступ в Євросоюз. І в цьому питанні залишаються дуже оптимістичними, вірячи, що доєднатися до європейської сім’ї нам вдасться протягом наступних 5 років — причому такі очікування показує не лише молодь, а й люди значно старшого віку», — прокоментував результати дослідження виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик.
Проти вступу в ЄС на тепер виступають 6% українців, а ще 18% наразі не визначилися зі своєю позицією.
Раніше Рада ЄС погодила єдиний підхід допомоги українським біженцям у поверненні додому, коли закінчиться війна. Документ також передбачає поступовий перехід для тих, хто має право на інші статуси проживання.
«Потрібно заздалегідь готуватися до моменту, коли українці зможуть повернутися додому й долучитися до відбудови країни. Важливо, щоб повернення відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію», — заявив міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дюбвад Бек.

Довідка Finance.ua:

  • дві третини (67%) людей у ​​ЄС стурбовані тим, що не отримують справедливої ​​заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду. Згідно з опитуванням Євробарометра, опублікованим у звіті, воно коливається від 19% у Данії до 86% у Португалії та на Кіпрі.
  • Згідно з даними, опублікованими Євростатом, у другому кварталі 2025 року рівень вакансій у єврозоні становив 2,2%, що менше ніж 2,4% у першому кварталі 2025 року.

Тетяна Берегова
