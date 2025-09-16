Де в ЄС працівники найбільше задоволені своєю зарплатою (інфографіка)
Люди в Південній Європі все більше повідомляють про більше занепокоєння щодо отримання справедливої заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду, тоді як працівники в скандинавських країнах менше стурбовані цим, пише Еuronews.
Згідно зі звітом «Інвестування у справедливість», опублікованим Європейською комісією, концепція справедливості є критично важливою в епоху, що характеризується швидким технологічним прогресом, економічними коливаннями та соціальними трансформаціями. Заробітна плата є одним із найважливіших аспектів, оскільки працівники прагнуть отримувати належну компенсацію за свою працю.
Отримання справедливої заробітної плати на основі навичок та досвіду підтримує зобов’язання ЄС щодо сприяння соціальній справедливості та рівності.
Однак дві третини (67%) людей у ЄС стурбовані тим, що не отримують справедливої заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду. «Це підкреслює важливість справедливої компенсації за працю», — йдеться у звіті.
Згідно з опитуванням Євробарометра, опублікованим у звіті, воно коливається від 19% у Данії до 86% у Португалії та на Кіпрі.
У 22 країнах ЄС щонайменше половина респондентів стурбовані тим, що не отримують справедливої зарплати.
Люди в Південній та Східній Європі висловлюють більше занепокоєння щодо справедливої заробітної плати, тоді як мешканці Північної та Західної Європи, зокрема скандинавських країн, повідомляють про нижчий рівень занепокоєння.
Найвищий рівень занепокоєння чітко спостерігається в Південній Європі. До них належать Португалія (86%), Кіпр (86%), Греція (85%), Італія (84%), Хорватія (83%) та Іспанія (81%).
Натомість, три скандинавські країни та Нідерланди повідомляють про найменше занепокоєння щодо справедливості заробітної плати: Данія (19%), Швеція (26%), Нідерланди (28%) та Фінляндія (34%).
Ці рівні значно нижчі за середній показник по ЄС, що вказує на довіру населення до соціальної справедливості та рівності.
Німеччина (56%) та Ірландія (59%) все ще знаходяться нижче середнього показника ЄС, але помітно вище, ніж чотири країни, що знаходяться внизу списку.
Це робить Німеччину найменш стурбованою країною щодо справедливої оплати праці серед чотирьох провідних економік ЄС, тоді як Італія та Іспанія посідають перше місце в групі. Франція також перевищує середній показник по ЄС і становить 73%.
Частка людей, які «дуже стурбовані», також становить 40% або вище у ще трьох країнах: Хорватії (47%), Греції (45%) та Італії (40%).
У ЄС майже третина респондентів повідомляють про велике занепокоєння (30%), тоді як трохи більше третини відчувають певне занепокоєння (37%).
