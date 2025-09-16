0 800 307 555
Де в ​​ЄС працівники найбільше задоволені своєю ​​зарплатою (інфографіка)

Особисті фінанси
43
Люди в Південній Європі все більше повідомляють про більше занепокоєння щодо отримання справедливої ​​заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду, тоді як працівники в скандинавських країнах менше стурбовані цим, пише Еuronews.
Згідно зі звітом «Інвестування у справедливість», опублікованим Європейською комісією, концепція справедливості є критично важливою в епоху, що характеризується швидким технологічним прогресом, економічними коливаннями та соціальними трансформаціями. Заробітна плата є одним із найважливіших аспектів, оскільки працівники прагнуть отримувати належну компенсацію за свою працю.
Отримання справедливої ​​заробітної плати на основі навичок та досвіду підтримує зобов’язання ЄС щодо сприяння соціальній справедливості та рівності.
Однак дві третини (67%) людей у ​​ЄС стурбовані тим, що не отримують справедливої ​​заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду. «Це підкреслює важливість справедливої ​​компенсації за працю», — йдеться у звіті.
Згідно з опитуванням Євробарометра, опублікованим у звіті, воно коливається від 19% у Данії до 86% у Португалії та на Кіпрі.
У 22 країнах ЄС щонайменше половина респондентів стурбовані тим, що не отримують справедливої ​​зарплати.
Люди в Південній та Східній Європі висловлюють більше занепокоєння щодо справедливої ​​заробітної плати, тоді як мешканці Північної та Західної Європи, зокрема скандинавських країн, повідомляють про нижчий рівень занепокоєння.
Найвищий рівень занепокоєння чітко спостерігається в Південній Європі. До них належать Португалія (86%), Кіпр (86%), Греція (85%), Італія (84%), Хорватія (83%) та Іспанія (81%).
Натомість, три скандинавські країни та Нідерланди повідомляють про найменше занепокоєння щодо справедливості заробітної плати: Данія (19%), Швеція (26%), Нідерланди (28%) та Фінляндія (34%).
Ці рівні значно нижчі за середній показник по ЄС, що вказує на довіру населення до соціальної справедливості та рівності.
Німеччина (56%) та Ірландія (59%) все ще знаходяться нижче середнього показника ЄС, але помітно вище, ніж чотири країни, що знаходяться внизу списку.
Це робить Німеччину найменш стурбованою країною щодо справедливої ​​оплати праці серед чотирьох провідних економік ЄС, тоді як Італія та Іспанія посідають перше місце в групі. Франція також перевищує середній показник по ЄС і становить 73%.
Частка людей, які «дуже стурбовані», також становить 40% або вище у ще трьох країнах: Хорватії (47%), Греції (45%) та Італії (40%).
У ЄС майже третина респондентів повідомляють про велике занепокоєння (30%), тоді як трохи більше третини відчувають певне занепокоєння (37%).

Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
