Рівень вакансій в ЄС: де найбільше (інфографіка) Сьогодні 16:35 — Особисті фінанси

Згідно з даними, опублікованими Євростатом , у другому кварталі 2025 року рівень вакансій у єврозоні становив 2,2%, що менше ніж 2,4% у першому кварталі 2025 року.

Серед держав-членів Євросоюзу найвищі показники вакансій у другому кварталі 2025 року були зафіксовані:

в Нідерландах (4,2%)

Бельгії (3,9%),

Австрії (3,4%),

Кіпр (3,3%)

Мальта (3,2%).

Найнижчі показники:

в Румунії (0,6%),

Іспанії (0,8%)

Польщі (по 0,8%),

Болгарії (0,9%).

У єврозоні рівень вакансій у другому кварталі 2025 року становив:

2,0% у промисловості та будівництві,

2,4% у сфері послуг.

У ЄС цей показник становив:

1,8% у промисловості та будівництві,

2,3% у сфері послуг.

Порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, рівень вакансій збільшився у 5 державах-членах, залишився стабільним у 3 державах-членах та знизився у 19 державах-членах.

Збільшення спостерігалося на Кіпрі (+0,3 в.п.), у Литві та на Мальті (в обох +0,2 в.п.), далі йдуть Болгарія та Естонія (+0,1 в.п. в обох).

За винятком Чехії, на яку вплинув методологічний перерва у першому кварталі 2025 року, найбільше зниження було зафіксовано в Греції (-0,9 в.п.), Фінляндії (-0,7 в.п.), далі йдуть Німеччина та Австрія (в обох -0,6 в.п.).

