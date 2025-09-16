Рівень вакансій в ЄС: де найбільше (інфографіка)
Згідно з даними, опублікованими Євростатом, у другому кварталі 2025 року рівень вакансій у єврозоні становив 2,2%, що менше ніж 2,4% у першому кварталі 2025 року.
Серед держав-членів Євросоюзу найвищі показники вакансій у другому кварталі 2025 року були зафіксовані:
- в Нідерландах (4,2%)
- Бельгії (3,9%),
- Австрії (3,4%),
- Кіпр (3,3%)
- Мальта (3,2%).
Найнижчі показники:
- в Румунії (0,6%),
- Іспанії (0,8%)
- Польщі (по 0,8%),
- Болгарії (0,9%).
У єврозоні рівень вакансій у другому кварталі 2025 року становив:
- 2,0% у промисловості та будівництві,
- 2,4% у сфері послуг.
У ЄС цей показник становив:
- 1,8% у промисловості та будівництві,
- 2,3% у сфері послуг.
Порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, рівень вакансій збільшився у 5 державах-членах, залишився стабільним у 3 державах-членах та знизився у 19 державах-членах.
Збільшення спостерігалося на Кіпрі (+0,3 в.п.), у Литві та на Мальті (в обох +0,2 в.п.), далі йдуть Болгарія та Естонія (+0,1 в.п. в обох).
За винятком Чехії, на яку вплинув методологічний перерва у першому кварталі 2025 року, найбільше зниження було зафіксовано в Греції (-0,9 в.п.), Фінляндії (-0,7 в.п.), далі йдуть Німеччина та Австрія (в обох -0,6 в.п.).
Раніше писали, що люди в Південній Європі все більше повідомляють про більше занепокоєння щодо отримання справедливої заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду, тоді як працівники в скандинавських країнах менше стурбовані цим.
У 22 країнах ЄС щонайменше половина респондентів стурбовані тим, що не отримують справедливої зарплати. Найвищий рівень занепокоєння чітко спостерігається в Південній Європі. До них належать Португалія (86%), Кіпр (86%), Греція (85%), Італія (84%), Хорватія (83%) та Іспанія (81%).
Натомість, три скандинавські країни та Нідерланди повідомляють про найменше занепокоєння щодо справедливості заробітної плати: Данія (19%), Швеція (26%), Нідерланди (28%) та Фінляндія (34%).
