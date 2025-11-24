Дефіцит кадрів і зростання зарплат: яким буде ринок праці у 2026 році Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Дефіцит кадрів і зростання зарплат: яким буде ринок праці у 2026 році

У 2025 році 83% компаній відкрили нові вакансії. Зарплати підвищили 96% роботодавців. Дефіцит кваліфікованих працівників відчули 74% респондентів. 46% компаній повідомили, що виїзд молодих фахівців віком 18−22 роки вплинув на їхні HR стратегії та операційну діяльність.

Про це свідчать результати дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з експерткою ринку праці Тетяною Пашкіною.

Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати — це планують 94% компаній:

28% компаній передбачають зростання в межах 11−15%;

23% - на 5−10%;

10% - на 16−20%.

Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році. До прикладу, у 2025 році 96% компаній підвищили заробітні плати, здебільшого на 11−20% (64%) або до 10% (28%).

36% компаній мають на меті збільшити кількість працівників у 2026 році, 55% - не планують змін, 9% - планують скорочення. 17% компаній повідомили про перерозподіл функцій у бік мультифункціональності. Протягом 2025 року більшість компаній (83%) активно наймала нових співробітників. Ще 3% відкривали вакансії виключно для внутрішніх кандидатів, і лише 14% опитаних не змінювали чисельність штату.

Інфографіка: eba.com.ua

Щодо можливості впровадити чотириденний робочий тиждень, 84% компаній поки не планують впроваджувати такі зміни і тільки 2% розглядають таку можливість. Для 14% - це неможливо через специфіку роботи.

Інфографіка: eba.com.ua

Підтримка працівників у 2025 році

У 2025 році ключовими практиками залишалися виплата заробітної плати у повному обсязі, це робили 94% компаній, а також виплата премій і бонусів, це робили 86% роботодавців.

Інфографіка: eba.com.ua

Бізнес інвестував у розвиток команд. Освітні курси організували 59% компаній, психологічну підтримку забезпечили 52%.

Компанії також надавали додаткову допомогу. Оренду житла компенсували 26% роботодавців, медичне страхування для членів родин оплачували 20%. Подарунки на свята надавали 65% компаній.

Для порівняння, у 2024 році зарплату у повному обсязі виплачували 98% опитаних компаній, премії отримували 84% працівників. У розвиток персоналу інвестували 56% роботодавців.

Деякі компанії надавали комплексну підтримку. Вони оплачували проживання в іншому місті або за кордоном, міжнародне медичне страхування, а також податки для працівників, які виїхали. Окрім цього, бізнес компенсував витрати на електроенергію та інтернет.

Кадрова ситуація

Проблеми з кадрами є майже всюди. Значний дефіцит відчувають 74% компаній, ще 21% мають частковий дефіцит, лише 5% не помічають нестачі працівників. Показники близькі до минулорічних, коли у 2024 році значний дефіцит відчували 71% роботодавців, частковий дефіцит зазначили 25%, а лише 4% повідомили про відсутність проблем.

Найважче закривати вакансії робітничих і технічних спеціальностей. Основна причина — це відтік працівників і небажання працювати офлайн. Також відчувається гострий дефіцит вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської.

Інфографіка: eba.com.ua

Складно знайти менеджерів з продажів та керівників середньої ланки. Їхня робота передбачає постійну присутність, а можливості бронювання обмежені.

Виїзд молодих фахівців віком 18−22 роки вплинув на діяльність 46% компаній. Не відчули впливу 42% роботодавців. Ще 12% поки не мають достатньо даних для оцінки.

Поточні тенденції ринку праці

Серед основних тенденцій, які компанії спостерігають у 2025 році:

дефіцит робочої сили;

завищені очікування рівня заробітних плат з боку кандидатів;

вплив мобілізації;

труднощі з бронюванням працівників;

плинність кадрів.

Дистанційна робота та мобільність

Дистанційна робота залишається поширеною: 22% компаній дозволяють працювати віддалено всім категоріям працівників, 60% - лише частині команди.

Кількість компаній, що працюють виключно з офісу, помітно зросла: з 12% у 2024-му до 18% цьогоріч.

Інфографіка: eba.com.ua

Перелік категорій працівників, які здебільшого не мають можливості працювати дистанційно:

виробничий персонал: працівники заводів, агропідприємств, технічні спеціалісти, механіки, інженери, енергетики, лабораторний персонал;

торговий та клієнтський персонал: продавці, консультанти, торгові представники, працівники банківських відділень і сервісних центрів;

логістика та складські операції: водії, комірники, експедитори, працівники складів і дистрибуційних центрів;

обслуговуючий персонал: технічні працівники, охорона, прибиральниці, кур’єри, працівники СТО;

сфера обслуговування та гостинності: кухарі, офіціанти, адміністратори, готельний персонал.

Серед опитаних компаній 46% зазначили, що всі працівники зараз працюють з території України, тоді як минулого року таких компаній було 35%. Водночас 47% мають до 10% співробітників, які працюють з-за кордону.

Лише 5% компаній мають понад 10% таких працівників. Решта (приблизно 2%) не мають точної інформації.

Більшість роботодавців (63%) не планують обов’язкового повернення співробітників до офісу найближчим часом. Решта 37% розглядають таку можливість, однак 12% із них планують повернути не всі категорії працівників.

