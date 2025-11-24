Дефіцит кадрів і зростання зарплат: яким буде ринок праці у 2026 році
У 2025 році 83% компаній відкрили нові вакансії. Зарплати підвищили 96% роботодавців. Дефіцит кваліфікованих працівників відчули 74% респондентів. 46% компаній повідомили, що виїзд молодих фахівців віком 18−22 роки вплинув на їхні HR стратегії та операційну діяльність.
Про це свідчать результати дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з експерткою ринку праці Тетяною Пашкіною.
Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати — це планують 94% компаній:
- 28% компаній передбачають зростання в межах 11−15%;
- 23% - на 5−10%;
- 10% - на 16−20%.
Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році. До прикладу, у 2025 році 96% компаній підвищили заробітні плати, здебільшого на 11−20% (64%) або до 10% (28%).
36% компаній мають на меті збільшити кількість працівників у 2026 році, 55% - не планують змін, 9% - планують скорочення. 17% компаній повідомили про перерозподіл функцій у бік мультифункціональності. Протягом 2025 року більшість компаній (83%) активно наймала нових співробітників. Ще 3% відкривали вакансії виключно для внутрішніх кандидатів, і лише 14% опитаних не змінювали чисельність штату.
Щодо можливості впровадити чотириденний робочий тиждень, 84% компаній поки не планують впроваджувати такі зміни і тільки 2% розглядають таку можливість. Для 14% - це неможливо через специфіку роботи.
Підтримка працівників у 2025 році
У 2025 році ключовими практиками залишалися виплата заробітної плати у повному обсязі, це робили 94% компаній, а також виплата премій і бонусів, це робили 86% роботодавців.
Бізнес інвестував у розвиток команд. Освітні курси організували 59% компаній, психологічну підтримку забезпечили 52%.
Компанії також надавали додаткову допомогу. Оренду житла компенсували 26% роботодавців, медичне страхування для членів родин оплачували 20%. Подарунки на свята надавали 65% компаній.
Для порівняння, у 2024 році зарплату у повному обсязі виплачували 98% опитаних компаній, премії отримували 84% працівників. У розвиток персоналу інвестували 56% роботодавців.
Деякі компанії надавали комплексну підтримку. Вони оплачували проживання в іншому місті або за кордоном, міжнародне медичне страхування, а також податки для працівників, які виїхали. Окрім цього, бізнес компенсував витрати на електроенергію та інтернет.
Кадрова ситуація
Проблеми з кадрами є майже всюди. Значний дефіцит відчувають 74% компаній, ще 21% мають частковий дефіцит, лише 5% не помічають нестачі працівників. Показники близькі до минулорічних, коли у 2024 році значний дефіцит відчували 71% роботодавців, частковий дефіцит зазначили 25%, а лише 4% повідомили про відсутність проблем.
Найважче закривати вакансії робітничих і технічних спеціальностей. Основна причина — це відтік працівників і небажання працювати офлайн. Також відчувається гострий дефіцит вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської.
Складно знайти менеджерів з продажів та керівників середньої ланки. Їхня робота передбачає постійну присутність, а можливості бронювання обмежені.
Виїзд молодих фахівців віком 18−22 роки вплинув на діяльність 46% компаній. Не відчули впливу 42% роботодавців. Ще 12% поки не мають достатньо даних для оцінки.
Поточні тенденції ринку праці
Серед основних тенденцій, які компанії спостерігають у 2025 році:
- дефіцит робочої сили;
- завищені очікування рівня заробітних плат з боку кандидатів;
- вплив мобілізації;
- труднощі з бронюванням працівників;
- плинність кадрів.
Дистанційна робота та мобільність
Дистанційна робота залишається поширеною: 22% компаній дозволяють працювати віддалено всім категоріям працівників, 60% - лише частині команди.
Кількість компаній, що працюють виключно з офісу, помітно зросла: з 12% у 2024-му до 18% цьогоріч.
Перелік категорій працівників, які здебільшого не мають можливості працювати дистанційно:
- виробничий персонал: працівники заводів, агропідприємств, технічні спеціалісти, механіки, інженери, енергетики, лабораторний персонал;
- торговий та клієнтський персонал: продавці, консультанти, торгові представники, працівники банківських відділень і сервісних центрів;
- логістика та складські операції: водії, комірники, експедитори, працівники складів і дистрибуційних центрів;
- обслуговуючий персонал: технічні працівники, охорона, прибиральниці, кур’єри, працівники СТО;
- сфера обслуговування та гостинності: кухарі, офіціанти, адміністратори, готельний персонал.
Серед опитаних компаній 46% зазначили, що всі працівники зараз працюють з території України, тоді як минулого року таких компаній було 35%. Водночас 47% мають до 10% співробітників, які працюють з-за кордону.
Лише 5% компаній мають понад 10% таких працівників. Решта (приблизно 2%) не мають точної інформації.
Більшість роботодавців (63%) не планують обов’язкового повернення співробітників до офісу найближчим часом. Решта 37% розглядають таку можливість, однак 12% із них планують повернути не всі категорії працівників.
