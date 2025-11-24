0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дефіцит кадрів і зростання зарплат: яким буде ринок праці у 2026 році

Особисті фінанси
272
Дефіцит кадрів і зростання зарплат: яким буде ринок праці у 2026 році
Дефіцит кадрів і зростання зарплат: яким буде ринок праці у 2026 році
У 2025 році 83% компаній відкрили нові вакансії. Зарплати підвищили 96% роботодавців. Дефіцит кваліфікованих працівників відчули 74% респондентів. 46% компаній повідомили, що виїзд молодих фахівців віком 18−22 роки вплинув на їхні HR стратегії та операційну діяльність.
Про це свідчать результати дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з експерткою ринку праці Тетяною Пашкіною.
Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати — це планують 94% компаній:
  • 28% компаній передбачають зростання в межах 11−15%;
  • 23% - на 5−10%;
  • 10% - на 16−20%.
Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році. До прикладу, у 2025 році 96% компаній підвищили заробітні плати, здебільшого на 11−20% (64%) або до 10% (28%).
36% компаній мають на меті збільшити кількість працівників у 2026 році, 55% - не планують змін, 9% - планують скорочення. 17% компаній повідомили про перерозподіл функцій у бік мультифункціональності. Протягом 2025 року більшість компаній (83%) активно наймала нових співробітників. Ще 3% відкривали вакансії виключно для внутрішніх кандидатів, і лише 14% опитаних не змінювали чисельність штату.
Інфографіка: eba.com.ua
Інфографіка: eba.com.ua
Щодо можливості впровадити чотириденний робочий тиждень, 84% компаній поки не планують впроваджувати такі зміни і тільки 2% розглядають таку можливість. Для 14% - це неможливо через специфіку роботи.
Інфографіка: eba.com.ua
Інфографіка: eba.com.ua

Підтримка працівників у 2025 році

У 2025 році ключовими практиками залишалися виплата заробітної плати у повному обсязі, це робили 94% компаній, а також виплата премій і бонусів, це робили 86% роботодавців.
Інфографіка: eba.com.ua
Інфографіка: eba.com.ua
Бізнес інвестував у розвиток команд. Освітні курси організували 59% компаній, психологічну підтримку забезпечили 52%.
Компанії також надавали додаткову допомогу. Оренду житла компенсували 26% роботодавців, медичне страхування для членів родин оплачували 20%. Подарунки на свята надавали 65% компаній.
Читайте також
Для порівняння, у 2024 році зарплату у повному обсязі виплачували 98% опитаних компаній, премії отримували 84% працівників. У розвиток персоналу інвестували 56% роботодавців.
Деякі компанії надавали комплексну підтримку. Вони оплачували проживання в іншому місті або за кордоном, міжнародне медичне страхування, а також податки для працівників, які виїхали. Окрім цього, бізнес компенсував витрати на електроенергію та інтернет.

Кадрова ситуація

Проблеми з кадрами є майже всюди. Значний дефіцит відчувають 74% компаній, ще 21% мають частковий дефіцит, лише 5% не помічають нестачі працівників. Показники близькі до минулорічних, коли у 2024 році значний дефіцит відчували 71% роботодавців, частковий дефіцит зазначили 25%, а лише 4% повідомили про відсутність проблем.
Найважче закривати вакансії робітничих і технічних спеціальностей. Основна причина — це відтік працівників і небажання працювати офлайн. Також відчувається гострий дефіцит вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської.
Інфографіка: eba.com.ua
Інфографіка: eba.com.ua
Складно знайти менеджерів з продажів та керівників середньої ланки. Їхня робота передбачає постійну присутність, а можливості бронювання обмежені.
Виїзд молодих фахівців віком 18−22 роки вплинув на діяльність 46% компаній. Не відчули впливу 42% роботодавців. Ще 12% поки не мають достатньо даних для оцінки.

Поточні тенденції ринку праці

Серед основних тенденцій, які компанії спостерігають у 2025 році:
  • дефіцит робочої сили;
  • завищені очікування рівня заробітних плат з боку кандидатів;
  • вплив мобілізації;
  • труднощі з бронюванням працівників;
  • плинність кадрів.

Дистанційна робота та мобільність

Дистанційна робота залишається поширеною: 22% компаній дозволяють працювати віддалено всім категоріям працівників, 60% - лише частині команди.
Кількість компаній, що працюють виключно з офісу, помітно зросла: з 12% у 2024-му до 18% цьогоріч.
Інфографіка: eba.com.ua
Інфографіка: eba.com.ua
Перелік категорій працівників, які здебільшого не мають можливості працювати дистанційно:
  • виробничий персонал: працівники заводів, агропідприємств, технічні спеціалісти, механіки, інженери, енергетики, лабораторний персонал;
  • торговий та клієнтський персонал: продавці, консультанти, торгові представники, працівники банківських відділень і сервісних центрів;
  • логістика та складські операції: водії, комірники, експедитори, працівники складів і дистрибуційних центрів;
  • обслуговуючий персонал: технічні працівники, охорона, прибиральниці, кур’єри, працівники СТО;
  • сфера обслуговування та гостинності: кухарі, офіціанти, адміністратори, готельний персонал.
Серед опитаних компаній 46% зазначили, що всі працівники зараз працюють з території України, тоді як минулого року таких компаній було 35%. Водночас 47% мають до 10% співробітників, які працюють з-за кордону.
Лише 5% компаній мають понад 10% таких працівників. Решта (приблизно 2%) не мають точної інформації.
Більшість роботодавців (63%) не планують обов’язкового повернення співробітників до офісу найближчим часом. Решта 37% розглядають таку можливість, однак 12% із них планують повернути не всі категорії працівників.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems